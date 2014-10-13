美国股市: 尾盘被抛售大幅收低，能源股和航空股领跌

* Canadian Pacific向CSX提出合并-华尔街日报

* 波动性指数收在2012年6月来最高

* 道指跌1.4%，标普500指数下滑1.7%，Nasdaq指数跌1.5%

路透纽约10月13日 - 美国股市周一下挫超过1%，标普500指数收位低于一关键技术支持水平，能源股和航空股走低，令股市尾盘被抛售。

标普能源指数劲跌2.9%，延续近期跌势。该指数过去三日累计下跌7.6%，为2011年9月来最大的三日累计跌幅。

标普500指数中，10大类股中的五种跌至去年底收盘水平以下，包括工业股、电信股、非必需消费品和材料股。

标普500指数和Nasdaq指数上周表现为2012年5月来最差，今日股市延续此頽势，且担心股市将进一步下跌，遭遇更多挫折。CBOE波动性指数 收报24.64，为2012年6月初来最高收位。

标普500指数收在其200日移动均线以下，为2012年11月16日来首次，可能预示股市将进一步下跌。标普500指数在过去三个交易日内累计下跌4.8%，为2011年11月来最大的三日跌幅。

航空股下跌，此前一名达拉斯的护士在照顾一名垂危的利比里亚病人时感染了埃博拉病毒。

“受到埃博拉病毒忧虑拖累。无论正确与否，目前交易商认为埃博拉病毒感染的情况持续恶化，将对旅游休闲股造成负面影响，”Wedbush Securities股市交易部董事总经理Michael James说。

美国联合航空公司 劲跌7.3%，报40.55美元，达美航空(Delta Air Line) 急跌6.1%，报30.90美元，Carnival 挫跌4.6%，报33.88美元。道琼斯运输指数 大跌2.2%。

道琼工业指数 收跌223.03点，或1.35%，至16,321.07点；标准普尔500指数 收低31.39点，或1.65%，至1,874.74点；Nasdaq指数 收跌62.581点，或1.46%，至4,213.656点。

标普500指数成份股中百分比涨幅最大的是CSX Corp ，该股升5.9%，而百分比跌幅最大的是QEP Resources ，暴跌9.2%。

华尔街日报报导，Canadian Pacific Railway Ltd 向CSX提出将这两家北美铁路营运商合并，创造规模超过600亿美元的公司。

Nasdaq 100指数成份股中百分比涨幅最大的是F5 Networks INC ，升1.9%，百分比跌幅最大的是Expedia ，急挫5.8%

纽约证交所下跌股和上涨股分别为2,061和976股，比率为2.11:1；Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,525和1,156股，比率为1.32:1。

三只标普500指数成份股触及52周新高，53只触及新低；22只Nasdaq综合指数成份股触及新高，308只触及新低。(完)