《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.48 -0.04 -0.11 2701693
搜狐 44.01 -0.61 -1.37 421412
网易 83.01 -0.41 -0.49 809596
百度 199.68 -3.67 -1.80 4117815
台湾
台湾积体电路 19.67 +0.23 +1.18 3416576
联电 1.95 -0.04 -2.01 143992
日月光 5.80 -0.15 -2.52 220708
硅品精密 6.48 +0.07 +1.09 1721584
和信超媒体 0.79 -0.01 -1.66 132702
友达 3.88 -0.07 -1.77 140046
中华电信 29.94 +0.15 +0.50 14268
台湾国际航电 49.35 -0.42 -0.84 1614036
香港
中国移动 60.08 +1.65 +2.82 276876
中国联通 14.71 +0.18 +1.24 66097
中国电信 59.81 +1.81 +3.12 16176
中芯国际 4.81 -0.01 -0.21 15294
电讯盈科 6.33 -0.01 -0.16 950
(完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申