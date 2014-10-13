版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 06:35 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.48 -0.04 -0.11 2701693

搜狐 44.01 -0.61 -1.37 421412

网易 83.01 -0.41 -0.49 809596

百度 199.68 -3.67 -1.80 4117815

台湾

台湾积体电路 19.67 +0.23 +1.18 3416576

联电 1.95 -0.04 -2.01 143992

日月光 5.80 -0.15 -2.52 220708

硅品精密 6.48 +0.07 +1.09 1721584

和信超媒体 0.79 -0.01 -1.66 132702

友达 3.88 -0.07 -1.77 140046

中华电信 29.94 +0.15 +0.50 14268

台湾国际航电 49.35 -0.42 -0.84 1614036

香港

中国移动 60.08 +1.65 +2.82 276876

中国联通 14.71 +0.18 +1.24 66097

中国电信 59.81 +1.81 +3.12 16176

中芯国际 4.81 -0.01 -0.21 15294

电讯盈科 6.33 -0.01 -0.16 950

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 张涛；审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐