美国利率：芝加哥联储总裁埃文斯称通胀上升缓慢，对加息应有耐心

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
埃文斯预计，按目前情况看，三年内美联储的充分就业和通胀率2%的目标不会实现，期间美联储可能维持利率在具有刺激效应的水准，同时谨慎地小幅升息。
埃文斯的言论以及周末其他官员的讲话都凸显出，全球经济疑虑升温，正在令美联储内部对何时开始升息的讨论复杂化，外界普遍预计美联储将在明年开始升息。
由于欧元区经济疲弱，加之中国经济成长减速，所以几乎没有外来的输入型通胀效应。与此同时，埃文斯和美联储其他官员都指出，美元升值可能使进口商品更便宜，并减缓美国出口和产出，从而抑制通胀。
埃文斯表示，他认为没什么物价压力，薪资增长乏力，公众对物价水平的预期没有改变，他在讲话中也提到欧洲和日本在刺激通胀方面遇到的困难。
“我担心通胀有可能不会在合理的时间内回到2%的目标水准，”埃文斯称。
埃文斯现在在美联储议息委员会没有投票权，但1月时将成为投票委员。
埃文斯称，薪资增长乏力，就业市场几个指标欠佳，意味着美国经济要从2007年至2009年的金融危机和衰退中复苏，还有一些工作要做。他建议，可能需要通过财政政策增加基础设施投资，来增加需求，带动就业并最终推升通胀。
“我们的目标和当前状况之间还有很大落差，”他说。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 张涛/张荻)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申