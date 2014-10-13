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市场报道 | 2014年 10月 14日 星期二 06:59 BJT

美国利率：芝加哥联储总裁埃文斯称通胀上升缓慢，对加息应有耐心

埃文斯预计，按目前情况看，三年内美联储的充分就业和通胀率2%的目标不会实现，期间美联储可能维持利率在具有刺激效应的水准，同时谨慎地小幅升息。

埃文斯的言论以及周末其他官员的讲话都凸显出，全球经济疑虑升温，正在令美联储内部对何时开始升息的讨论复杂化，外界普遍预计美联储将在明年开始升息。

由于欧元区经济疲弱，加之中国经济成长减速，所以几乎没有外来的输入型通胀效应。与此同时，埃文斯和美联储其他官员都指出，美元升值可能使进口商品更便宜，并减缓美国出口和产出，从而抑制通胀。

埃文斯表示，他认为没什么物价压力，薪资增长乏力，公众对物价水平的预期没有改变，他在讲话中也提到欧洲和日本在刺激通胀方面遇到的困难。

“我担心通胀有可能不会在合理的时间内回到2%的目标水准，”埃文斯称。

埃文斯现在在美联储议息委员会没有投票权，但1月时将成为投票委员。

埃文斯称，薪资增长乏力，就业市场几个指标欠佳，意味着美国经济要从2007年至2009年的金融危机和衰退中复苏，还有一些工作要做。他建议，可能需要通过财政政策增加基础设施投资，来增加需求，带动就业并最终推升通胀。

“我们的目标和当前状况之间还有很大落差，”他说。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 张涛/张荻)
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