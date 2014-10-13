美国与加拿大经济指标预测--10月14日-10月21日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月13日当周
10月13日(一)
暂无重要数据公布
10月14日(二)
1130 美国NFIB小企业信心指数 9月 -- 96.10
10月15日(三)
-- 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余809 赤字1,290
1230 美国纽约联储制造业指数 10月 20.80 27.54
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% 持平
(较上年同期) +1.8% +1.8%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.8% +1.8%
1230 美国零售销售(较前月) 9月 -0.1% +0.6%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.3%
1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.4% +0.4%
10月16日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月11日当周 29 28.7
四周均值(万人) -- 28.8
续请失业金人数(万人) 10月4日当周 238 238.1
1230 加拿大制造业销售(较前月) 8月 -1.5% +2.5%
1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.4% -0.1%
制造业产出(较前月) +0.3% -0.4%
产能利用率 79% 78.8%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 59 59
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 19.9 22.5
2000 美国整体净资本流动(亿美元) 8月 -- 净流入577
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出8
10月17日(五)
1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 101 95.6
建筑许可年率(万户) 103 100.3
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 0.1% 持平
(较上年同期) +2.0% +2.1%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月 84.3 84.6
现况指数 98.0 98.9
预期指数 74.4 75.4
10月20日当周
10月20日(一)
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 -- -0.3%
10月21日(二)
1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 509 505(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 王颖；审校 张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申