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市场报道 | 2014年 10月 14日 星期二 06:38 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月14日-10月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月13日当周

10月13日(一)

暂无重要数据公布

10月14日(二)

1130 美国NFIB小企业信心指数 9月 -- 96.10

10月15日(三)

-- 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余809 赤字1,290

1230 美国纽约联储制造业指数 10月 20.80 27.54

1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% 持平

(较上年同期) +1.8% +1.8%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.8% +1.8%

1230 美国零售销售(较前月) 9月 -0.1% +0.6%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.3%

1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.4% +0.4%

10月16日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月11日当周 29 28.7

四周均值(万人) -- 28.8

续请失业金人数(万人) 10月4日当周 238 238.1

1230 加拿大制造业销售(较前月) 8月 -1.5% +2.5%

1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.4% -0.1%

制造业产出(较前月) +0.3% -0.4%

产能利用率 79% 78.8%

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 59 59

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 19.9 22.5

2000 美国整体净资本流动(亿美元) 8月 -- 净流入577

外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出8

10月17日(五)

1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 101 95.6

建筑许可年率(万户) 103 100.3

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 0.1% 持平

(较上年同期) +2.0% +2.1%

央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.5%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月 84.3 84.6

现况指数 98.0 98.9

预期指数 74.4 75.4

10月20日当周

10月20日(一)

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 -- -0.3%

10月21日(二)

1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 509 505(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 王颖；审校 张涛)
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