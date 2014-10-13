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货币新闻 | 2014年 10月 14日 星期二 06:58 BJT

澳洲经济：澳元汇率相对于基本面因素情况仍较高--央行助理总裁

澳元贸易加权指数 9月下跌4.2%，为逾一年最大单月降幅。但这波降幅只是使其回到今年初的水准。

“同期澳洲贸易条件继续下降，澳洲一些主要商品价格降幅明显，尤其是铁矿石价格，”德贝尔称。

“因此，相比多数常规的基本面评估所显示的水准，澳元汇率仍偏高，尽管其最近下降。”

德贝尔称，最近几个月外汇市场的主要动态就是美元升值。他说，美元最终开始升值的原因令市场许多人感到困惑。

“我们目前的形势不同寻常，美国、中国、欧洲和日本这四个主要经济地区的货币政策方向出现分歧，”他说。

“市场和决策者正处在极端环境中，主要央行资产负债规模达到前所未见的水准。这令外汇市场面临挑战，也让澳洲等其他地区在制定政策时面临复杂环境。”(完) (编译 王颖/李爽 审校 徐文焰)
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