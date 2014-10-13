澳洲经济：澳元汇率相对于基本面因素情况仍较高--央行助理总裁

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
澳元贸易加权指数 9月下跌4.2%，为逾一年最大单月降幅。但这波降幅只是使其回到今年初的水准。
“同期澳洲贸易条件继续下降，澳洲一些主要商品价格降幅明显，尤其是铁矿石价格，”德贝尔称。
“因此，相比多数常规的基本面评估所显示的水准，澳元汇率仍偏高，尽管其最近下降。”
德贝尔称，最近几个月外汇市场的主要动态就是美元升值。他说，美元最终开始升值的原因令市场许多人感到困惑。
“我们目前的形势不同寻常，美国、中国、欧洲和日本这四个主要经济地区的货币政策方向出现分歧，”他说。
“市场和决策者正处在极端环境中，主要央行资产负债规模达到前所未见的水准。这令外汇市场面临挑战，也让澳洲等其他地区在制定政策时面临复杂环境。”(完) (编译 王颖/李爽 审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申