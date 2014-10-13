金砖国家：10月13日股汇市收盘纵览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透10月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月13日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.16%或1.62点，报991.49点。
中国股市：沪综指连两日收跌，地产和煤炭股反弹带动大盘跌幅缩窄
香港股市：小幅收升，中国移动领涨
中国汇市：人民币收创逾七个月新高，但贸易顺差逊预期限制做多热情
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巴西股市：收盘大涨，民调显示总统候选人内韦斯可能击败现任总统罗塞夫。指标Bovespa指数 收高4.78%，报57,956.53点。 拉美汇市：巴西雷亚尔抹去上日跌幅，因民调显示总统候选人内韦斯的支持率上升
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南非股市：收涨，矿业类股领涨，因数据显示9月中国进口铁矿石多于预期。指标Top-40绩优股指数 涨0.64%至42,181点，综合指数 涨0.59%至47,368点。
南非汇市：兰特兑美元走强，趁美国市场假期收复部分失地
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印度股市：收高，绩优股收复近期部分失地，追随欧洲市场乐观信号；科技股连续第二个交易日上涨。指标BSE指数 涨0.33%，收报26,384.07点。NSE指数 涨0.31%，收报7,884.25点。
印度汇市：印度卢比以升值展开一周走势，中国贸易数据优于预期，暂时缓解了近期全球经济的部分顾虑，推升新兴市场资产的风险胃纳。印度卢比兑美元 收报61.0950/1050，周五收盘价为61.34/35。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.15%，报1,076.580点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.19%，报589.83点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.42%，报40.4925卢布；卢布兑欧元 跌0.96%，报51.3325卢布。(完) (整理 陈宗琦；审校 张若琪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申