版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 07:39 BJT

金砖国家：10月13日股汇市收盘纵览

路透10月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月13日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.16%或1.62点，报991.49点。

中国股市：沪综指连两日收跌，地产和煤炭股反弹带动大盘跌幅缩窄

香港股市：小幅收升，中国移动领涨

中国汇市：人民币收创逾七个月新高，但贸易顺差逊预期限制做多热情

============================================================================

巴西股市：收盘大涨，民调显示总统候选人内韦斯可能击败现任总统罗塞夫。指标Bovespa指数 收高4.78%，报57,956.53点。 　　拉美汇市：巴西雷亚尔抹去上日跌幅，因民调显示总统候选人内韦斯的支持率上升

============================================================================

南非股市：收涨，矿业类股领涨，因数据显示9月中国进口铁矿石多于预期。指标Top-40绩优股指数 涨0.64%至42,181点，综合指数 涨0.59%至47,368点。

南非汇市：兰特兑美元走强，趁美国市场假期收复部分失地

============================================================================

印度股市：收高，绩优股收复近期部分失地，追随欧洲市场乐观信号；科技股连续第二个交易日上涨。指标BSE指数 涨0.33%，收报26,384.07点。NSE指数 涨0.31%，收报7,884.25点。

印度汇市：印度卢比以升值展开一周走势，中国贸易数据优于预期，暂时缓解了近期全球经济的部分顾虑，推升新兴市场资产的风险胃纳。印度卢比兑美元 收报61.0950/1050，周五收盘价为61.34/35。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.15%，报1,076.580点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.19%，报589.83点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.42%，报40.4925卢布；卢布兑欧元 跌0.96%，报51.3325卢布。(完) (整理 陈宗琦；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐