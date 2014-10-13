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货币新闻 | 2014年 10月 14日 星期二 07:19 BJT

《焦点》俄罗斯与中国签订多项协议，普京外交政策向东转初见成效

**石油供应转向东方**

梅德韦杰夫称，过去六年间，中俄两国的贸易额增长逾一倍，从400亿美元增至900亿美元。

“我们是非常密切的伙伴国，”他说，不过俄罗斯与欧盟28个成员国间的累计贸易额超过与中国的贸易规模。

能源部公布数据显示，今年1-9月对中国的原油供应同比增加近45%，也表明俄罗斯与中国的经济关系正在加强。波罗的海Primorsk港口对欧洲出口下降近20%。

中国有意投资俄罗斯的基础设施、能源和商品领域，但俄罗斯长期以来一直对允许中国在战略领域投资有所保留。

根据新的协议，俄罗斯国有石油公司Rosneft 和中国石油天然气集团公司将加强合作，包括液化天然气项目(LNG)以及可能向中国供应LNG。

俄罗斯银行业者VTB 、VEB和Russian Agriculture Bank也与中国进出口银行签署框架协议，开启信用额度。(完) (编译 郑茵/王颖/李爽 审校 张荻/张涛/张若琪)
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