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市场报道 | 2014年 10月 14日 星期二 07:36 BJT

****欧洲经济指标预测--10月14日-10月21日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值       
    
    10月13日当周
    
    10月14日(二)
    0645  法国经常账收支(亿欧元)                        8月          --       赤字22
    0645  法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          9月终值    -0.3%       +0.5%
                                      (较上年同期)                 +0.4%       +0.5%
    0715  瑞士生产者/进口物价(较前月)                   9月        -0.1%       -0.2%      
                          (较上年同期)                             -1.4%       -1.2%
    0800  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)             9月终值    -0.3%       -0.3%
                               (较上年同期)                        -0.1%       -0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                   +1.8%       +1.8%
                                   (较上年同期)                    -0.2%       -0.2%
    0830  英国CPI(较前月)                                9月       +0.2%       +0.4%
               　 (较上年同期)                                     +1.4%       +1.5%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                           +0.3%       +0.4%
                            (较上年同期)                           +2.3%       +2.4%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)               +0.3%       +0.4%
                                        (较上年同期)               +2.4%       +2.5%
    0830  英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月)    9月       -0.4%        -0.6%
                                         (较上年同期)              -6.7%        -7.2%
                             PPI产出物价指数(较前月)               -0.1%        -0.1%
                                        (较上年同期)               -0.3%        -0.3%
                         核心PPI产出物价指数(较前月)                持平        +0.1%
                                        (较上年同期)               +0.9%        +0.9%
    0900  欧元区工业生产(较前月)                         8月       -1.6%       +1.0%
                        (较上年同期)                               -0.9%       +2.2%
    0900  德国ZEW经济景气判断指数                       10月         1.0         6.9
              ZEW现况指数                                           18.0        25.4
    
    10月15日(三)
    0600  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)              9月终值      持平        持平
                                 (较上年同期)                      +0.8%       +0.8%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       持平        持平
                                     (较上年同期)                  +0.8%       +0.8%
    0830  英国请领失业金人数(万人)                        9月    减少3.5    减少3.72
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率   截至8月三个月       6.1%        6.2%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                   +0.7%       +0.6%
                            (不包括奖金)(较上年)                   +0.8%       +0.7%    
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                          10月        --        负7.7
    
    10月16日(四)
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    8月        --    顺差33.12
                 全球贸易收支(亿欧元)                                --    顺差68.57
    0900  欧元区贸易收支(亿欧元)                          8月        --      顺差212 
    0900  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      9月终值      +0.4%       +0.1%
                                    (较上年同期)                   +0.3%       +0.3%
    
    10月17日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    10月20日当周
    
    10月20日(一)
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 9月       --       -0.1%
                                 (较上年同期)                       --       -0.8%
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              8月       --       -1.5%
                工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                  --       -0.7%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              8月       --       -1.0%
                工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                  --       -1.3%
       
    10月21日(二)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            9月       --      顺差13.86
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                9月       --       108.83
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --        15.83(完)
        
  
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                        日本与韩国                 
    欧洲                                澳洲与新西                 
                                        兰           
    中国                                台湾                       
 
 已公布经济指标一览
    美国                                日本                       
    欧洲                                韩国                       
    中国                                香港                       
    澳洲                                台湾                       
 
 (整理 于春红; 审校 张荻)
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