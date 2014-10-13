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货币新闻 | 2014年 10月 14日 星期二 07:37 BJT

重发-东北亚情势：朝鲜官方报纸刊登金正恩手拄拐杖的照片

(重发以跟上红条)

路透首尔10月14日 - 北韩(朝鲜)官方报纸《劳动新闻》周二刊登了几张该国领导人金正恩手拄拐杖站立的照片，同日朝鲜中央通讯社也对金正恩40多天以来的首次公开活动进行了报导。

金正恩在照片中面带微笑挥手示意，与随行人员站在新落成的一个居民小区中，身着标志性的深色系扣套装，还拄着一根黑色手杖。(完)
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