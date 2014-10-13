欧洲评等：欧元区国家主权评级展望或未反映经济下行风险--标普

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
同一天，标普调降芬兰的AAA主权评级，指因人口老龄化和劳动力萎缩带来经济长期停滞的风险。芬兰是欧元区最后几个高评级主权国家之一。
上周，国际货币基金组织(IMF)今年第三次调降全球经济成长预估，并对欧元区核心国家成长趋弱提出警告。
经济成长疑虑已经从欧元区最弱的南部国家转向核心国家，其中区内最大的经济体德国目前正滑向萎缩。
但Kraemer表示，他认为德国今年会避免衰退，并认为未来两年德国评级被调降的可能性不到三分之一。
欧元区的经济形势欠佳，也助燃对欧洲央行可能最终推出大举购债计划的预期，以刺激经济和提升近零水准的通胀率。
Kraemer说，市场对资产购买计划的预期升温，把欧洲央行逼到了墙角。“(欧洲央行)几乎已宣布了量化宽松举措的打算，”他说。
“我们认为，市场预期欧洲央行很难最终决定不推出量化宽松，因为这有损市场日益脆弱的信心。”(完) (编译 徐文焰/李爽 审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选