欧洲评等：欧元区国家主权评级展望或未反映经济下行风险--标普

同一天，标普调降芬兰的AAA主权评级，指因人口老龄化和劳动力萎缩带来经济长期停滞的风险。芬兰是欧元区最后几个高评级主权国家之一。

上周，国际货币基金组织(IMF)今年第三次调降全球经济成长预估，并对欧元区核心国家成长趋弱提出警告。

经济成长疑虑已经从欧元区最弱的南部国家转向核心国家，其中区内最大的经济体德国目前正滑向萎缩。

但Kraemer表示，他认为德国今年会避免衰退，并认为未来两年德国评级被调降的可能性不到三分之一。

欧元区的经济形势欠佳，也助燃对欧洲央行可能最终推出大举购债计划的预期，以刺激经济和提升近零水准的通胀率。

Kraemer说，市场对资产购买计划的预期升温，把欧洲央行逼到了墙角。“(欧洲央行)几乎已宣布了量化宽松举措的打算，”他说。