欧洲经济：标普称德国今年料能避免衰退，调降评级机率低于33%

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦10月13日 - 标准普尔一名资深主管周一表示，德国经济虽然出现放缓，但今年料能避免衰退，该国的AAA评级未来两年遭到调降的机率不到三分之一。
“对于德国今年是否会落入衰退，我们的答案是‘不会’，但德国经济扩展的速度显然较为缓慢，”标准普尔首席主权评级官Moritz Kraemer在网路直播中表示。
他表示，德国AAA债信评级的一大强项，就是其作为大型外部债权人的地位。德国的评级展望为“稳定”。
“我们的意思是，未来两年德国评级从AAA下调的机率，不到三分之一，”Kraemer表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选