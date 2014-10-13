欧洲经济：标普称德国今年料能避免衰退，调降评级机率低于33%

路透伦敦10月13日 - 标准普尔一名资深主管周一表示，德国经济虽然出现放缓，但今年料能避免衰退，该国的AAA评级未来两年遭到调降的机率不到三分之一。

“对于德国今年是否会落入衰退，我们的答案是‘不会’，但德国经济扩展的速度显然较为缓慢，”标准普尔首席主权评级官Moritz Kraemer在网路直播中表示。

他表示，德国AAA债信评级的一大强项，就是其作为大型外部债权人的地位。德国的评级展望为“稳定”。

“我们的意思是，未来两年德国评级从AAA下调的机率，不到三分之一，”Kraemer表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)