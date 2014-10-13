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货币新闻 | 2014年 10月 14日 星期二 07:55 BJT

日本数据：9月国内企业物价指数同比增长3.5%，较前月下滑0.1%--央行

路透东京10月14日 - 日本央行周二公布数据显示，日本9月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期增长3.5%。

市场预估中值为升3.6%；8月时为较上年同期上升3.9%。

整体最终商品物价较上年同期上涨0.6%。

国内最终商品物价则较上年同期下滑0.3%。

下表为初值数据细目，单位为百分比，括号中为分析师预估中值，先前数据可能有所修正：

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9月 8月 7月 9月指数

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年变动率 +3.5 (+3.6) +3.9 +4.4 106.3

月变动率 -0.1 (-0.1) -0.2 +0.4

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参看完整表格,请点选以下网址

here (完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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