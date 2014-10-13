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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 07:57 BJT

《香港报摘》--经济日报10月14日

* 头版头条：

--沪港通筹备将迈出技术层面最后一步，港交所 披露券商将于下周试运行新中央结算系统。分析指，这向市场释放正面讯号，沪港通仍朝着10月最后一周启动进发。

* 其他：

--港铁 新界沙田大围站住宅项目接获9份标书，较首度招标多出两倍，也较市场预期为佳；长实 、恒地 及新地 独资竞投。

--中国海外 9月合约销售达138.19亿港元，按年及按月升1.61%及46.84%。

--两间遭沽空机构狙击的公司天合化工 和神冠 继续有管理层增持或回购。天合首席执行官及其中一位控股股东魏宣购入逾4,385万港元的股份，神冠则回购总额72万港元的股份。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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