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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 07:59 BJT

日本数据：9月M3货币供应额较上年同期增长2.5%--央行

路透东京10月14日 - 日本央行周二公布，日本9月M3货币供应额较上年同期增长2.5%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：

9月　　 8月 7月 上年9月

M2 +3.0 +3.0 +3.0 +3.9

M3 +2.5 +2.5* +2.5 +3.1

广义流动性 +3.2 +3.1* +3.0* +3.8

注：*为修正数据。

参看完整图表，请浏览日本央行网站：

here(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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