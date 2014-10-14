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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 08:12 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月14日

* 头版头条:

--业内人士认为，银行短期内难以改变季末加大存款吸收的行为，预计9月新增贷款或环比略增达到7,200亿-8,000亿元人民币左右，M2增速有所回升，但非信贷融资增长或仍低迷。

* 其他:

--中国住建部公布，截至9月底，今年全国城镇保障性安居工程新开工720万套，基本建成470万套，分别达到年度目标任务的103%和98%，完成投资10,700亿元。

--中国证券业协会网站公布通知，在对现有备案报送事项进行了全面清理后，决定取消第一批共9件备案报送事项，包括客户资金第三方存管单客户多银行服务实施方案备案、融资融券合同标准文本备案等。

--中国重工10月13日晚间公告，公司拟向中国进出口银行申请90亿元的优惠利率流动资金贷款，用于六家子公司的重大军工总装及配套任务，同时还将对旗下的科技产业公司进行重组整合。

--百视通 和东方明珠 最新公告称，两公司第一大股东由广电发展变更为文广集团公司，分别占公司总股本的41.92%和45.24%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳； 审校 黄凯)
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