《中国报摘》--中国证券报10月14日

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--业内人士认为，银行短期内难以改变季末加大存款吸收的行为，预计9月新增贷款或环比略增达到7,200亿-8,000亿元人民币左右，M2增速有所回升，但非信贷融资增长或仍低迷。
* 其他:
--中国住建部公布，截至9月底，今年全国城镇保障性安居工程新开工720万套，基本建成470万套，分别达到年度目标任务的103%和98%，完成投资10,700亿元。
--中国证券业协会网站公布通知，在对现有备案报送事项进行了全面清理后，决定取消第一批共9件备案报送事项，包括客户资金第三方存管单客户多银行服务实施方案备案、融资融券合同标准文本备案等。
--中国重工10月13日晚间公告，公司拟向中国进出口银行申请90亿元的优惠利率流动资金贷款，用于六家子公司的重大军工总装及配套任务，同时还将对旗下的科技产业公司进行重组整合。
--百视通 和东方明珠 最新公告称，两公司第一大股东由广电发展变更为文广集团公司，分别占公司总股本的41.92%和45.24%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳； 审校 黄凯)
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路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交