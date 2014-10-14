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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 08:10 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月14日-10月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月14日(二)

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策。

10月15日(三)

暂无重要经济事件。

10月16日(四)

圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。

10月17日(五)

科伦坡--斯里兰卡央行举行货币政策会议。

首尔--韩国企划财政部长官在国会听证会上发言。

10月20日(一)

暂无重要经济事件。

10月21日(二)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 王兴亚)
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