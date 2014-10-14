《香港报摘》--信报10月14日

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条：
--占领行动令香港几条主要道路干线被堵塞，14个来自的士、小巴、旅游巴及货柜等运输团体声称，交通运业界至今损失20亿港元，已联合委托律师草拟申索书，向发动占中的三个团体发出禁制令及索偿。
* 其他：
--当代置业 执行董事兼总裁张鹏表示，9月底中国央行推出放宽调控政策，力度较预期高，该公司于十一黄金周七天录得销售额4亿元人民币，较去年同期明显增长；目前未拟调整售楼优惠。
--碧桂园 今年首9月合同销售0.2亿元人民币，相当于全年目标63%。
--安踏体育 今年第三季同店销售录得高单位数字增长，但较第二季的低双位数字有所放缓，公司认为市场产品整体缺乏差异及同业之间竞争激烈，令行业仍然存在不明朗因素。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交