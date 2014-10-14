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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 08:15 BJT

《香港报摘》--信报10月14日

* 头版头条：

--占领行动令香港几条主要道路干线被堵塞，14个来自的士、小巴、旅游巴及货柜等运输团体声称，交通运业界至今损失20亿港元，已联合委托律师草拟申索书，向发动占中的三个团体发出禁制令及索偿。

* 其他：

--当代置业 执行董事兼总裁张鹏表示，9月底中国央行推出放宽调控政策，力度较预期高，该公司于十一黄金周七天录得销售额4亿元人民币，较去年同期明显增长；目前未拟调整售楼优惠。

--碧桂园 今年首9月合同销售0.2亿元人民币，相当于全年目标63%。

--安踏体育 今年第三季同店销售录得高单位数字增长，但较第二季的低双位数字有所放缓，公司认为市场产品整体缺乏差异及同业之间竞争激烈，令行业仍然存在不明朗因素。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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