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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 08:12 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月14日-10月21日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间   国家    规模       发行细节
 10/14          西班牙             标售六个月和12个月期国库券
 10/15          德国    40亿欧元   标售两年期联邦公债
 10/15   0130   日本               标售30年期政府公债
 10/15   0120   日本               标售12个月期贴现国库券
 10/16   0120   日本               标售三个月期贴现国库券
 10/16          西班牙             债券标售
 10/16          法国               标售中期政府债券(BTAN)/指数关联债券
 10/16          英国               标售2024年到期的指数关联公债
 10/17   0130   日本               标售五年期政府公债
 10/20   1350   法国               标售国库券(BTF)
 10/21   0130   日本               标售20年期政府公债
 10/21          英国               标售2024年到期的公债
 10/21          西班牙             标售三个月和九个月期国库券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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