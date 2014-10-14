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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月14日

路透香港10月14日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7581港元      
 )
                                                                                           
 美股道琼工业指数      周一收低223.03点，或1.35%，报16,321.07点。能源股和航空股领跌。            
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       165.300    0.68      19772            12.824      -0.74
 中国铝业                      10.240   -0.19      54997             3.178      -0.70
 中国移动                      60.080    2.82     276876            93.221      -0.40
 中国人寿                      41.530    1.00      36269            21.480      -0.33
 中石油                       122.380   -0.26      25151             9.494      -0.79
 中石化                        85.850    0.67      26871             6.660      -0.14
 汇丰控股                      50.440    1.37    1782934            78.264       0.08
 中电信                        59.810    3.12      16176             4.640      -0.64
 中国联通                      14.710    1.24      66097            11.412      -0.76
 兖州煤业                       8.200    2.12      29374             6.362      -1.52
 华能国际                      46.110    8.11      43216             8.943       5.71
 南方航空                      16.710   -0.42       6405             2.593      -1.79
 东方航空                      16.850    0.66        951             2.614      -0.97
 中芯国际                       4.810   -0.21      15294             0.746      -1.80（完）
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