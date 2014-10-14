《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月14日

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透香港10月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7581港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低223.03点，或1.35%，报16,321.07点。能源股和航空股领跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 165.300 0.68 19772 12.824 -0.74 中国铝业 10.240 -0.19 54997 3.178 -0.70 中国移动 60.080 2.82 276876 93.221 -0.40 中国人寿 41.530 1.00 36269 21.480 -0.33 中石油 122.380 -0.26 25151 9.494 -0.79 中石化 85.850 0.67 26871 6.660 -0.14 汇丰控股 50.440 1.37 1782934 78.264 0.08 中电信 59.810 3.12 16176 4.640 -0.64 中国联通 14.710 1.24 66097 11.412 -0.76 兖州煤业 8.200 2.12 29374 6.362 -1.52 华能国际 46.110 8.11 43216 8.943 5.71 南方航空 16.710 -0.42 6405 2.593 -1.79 东方航空 16.850 0.66 951 2.614 -0.97 中芯国际 4.810 -0.21 15294 0.746 -1.80（完）
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。