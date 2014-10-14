《香港重要政经日程》--10月14日-10月21日

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
================== 今日重要政经消息=================
10月14日（周二）
-- 公布9月份外汇基金境外资产数字。
-- 远东环球 公布三季度业绩。
================== 近期重要政经消息=================
10月15日（周三）
-- 香港电视 公布至8月底止12个月的中期业绩。
10月16日（周四）
-- 丽新发展 公布全年业绩。
--14:30 中海发展 在中国举行股东特别大会。
--15:00 浙江沪杭甬 在中国举行股东特别大会。
10月17日（周五）
-- 地政总署标售东涌55A区38号地皮截止。
-- 中国建筑国际 公布第三季业绩。
--09:30 中国建材 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国粗粮王饮品 股东周年大会。
10月20日（周一）
-- 公布7-9份失业率。
-- 安徽海螺水泥 公布第三季业绩。
-- 中国海外宏洋 公布第三季业绩。
-- 中电控股 公布第三季业绩。
-- 和记港陆 公布第三季业绩。
-- 上海电气 公布第三季业绩。
--09:30 招商银行 在中国举行股东特别大会。
10月21日（周二）
-- 公布9月份消费物价指数（CPI）。
-- 中国海外发展 公布第三季业绩。
-- 华能国际电力 公布第三季业绩。
--10:00 合和公路基建 股东周年大会。
--11:00 合和实业 股东周年大会。
--14:00 中材股份 在中国举行股东特别大会。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交