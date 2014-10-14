国际油市：美国原油期货跌至85美元左右，归因于供应过剩疑虑

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
全球最大产油国沙特阿拉伯在悄悄告诉油市参与人士，该国乐见油价在更长一段时间内明显下跌。沙特在政策上的急剧转变，可能意在减缓竞争对手的扩张，包括美国页岩油厂商。
中国公布9月大宗商品进口强劲反弹。9月原油进口较前月增加13%，增幅较预期强劲，但分析师表示，中国可能是在增加战略储备，因为中国原油需求成长依旧受抑。
根据技术分析师表示，全球油价面临再跌10美元以上的可能性，从6月起至今油价下跌超过20%，多个重要支撑水平尽数失守，“技术面一片惨淡”。
伊拉克调降11月对亚洲与欧洲客户的油价，追随沙特阿拉伯的降价举措，在全球石油需求与价格双双走弱的情况下，石油输出国组织(OPEC)成员国纷纷通过降价来争夺市场份额。
根据路透的一份初步调查，10月10日止当周，美国商业原油库存预计增加，油品库存料减少。美国石油协会(API)与能源资料协会(EIA)将先后公布周度石油库存数据。
地缘政治方面，伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周一表示，伊朗肯定会与西方国家达成核协议，他认为有可能在11月24日的最后期限前达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/陈宗琦；审校 张涛/白云)
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路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交