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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 09:07 BJT

国际油市：美国原油期货跌至85美元左右，归因于供应过剩疑虑

全球最大产油国沙特阿拉伯在悄悄告诉油市参与人士，该国乐见油价在更长一段时间内明显下跌。沙特在政策上的急剧转变，可能意在减缓竞争对手的扩张，包括美国页岩油厂商。

中国公布9月大宗商品进口强劲反弹。9月原油进口较前月增加13%，增幅较预期强劲，但分析师表示，中国可能是在增加战略储备，因为中国原油需求成长依旧受抑。

根据技术分析师表示，全球油价面临再跌10美元以上的可能性，从6月起至今油价下跌超过20%，多个重要支撑水平尽数失守，“技术面一片惨淡”。

伊拉克调降11月对亚洲与欧洲客户的油价，追随沙特阿拉伯的降价举措，在全球石油需求与价格双双走弱的情况下，石油输出国组织(OPEC)成员国纷纷通过降价来争夺市场份额。

根据路透的一份初步调查，10月10日止当周，美国商业原油库存预计增加，油品库存料减少。美国石油协会(API)与能源资料协会(EIA)将先后公布周度石油库存数据。

地缘政治方面，伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周一表示，伊朗肯定会与西方国家达成核协议，他认为有可能在11月24日的最后期限前达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/陈宗琦；审校 张涛/白云)
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