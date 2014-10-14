中港个股：华能国际拟出资近93亿元向大股东收购电力资产

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房
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路透上海10月14日 - 中国最大独立发电商--华能国际电力股份有限公司 周二公告称，拟斥资92.76亿元人民币，向大股东华能开发及实际控制人华能集团购买多项电力资产。
公告显示，公司拟以73.38亿元向华能集团收购其拥有的海南发电91.8%权益、武汉发电75%权益、苏州热电53.45%权益、大龙潭水电97%权益、花凉亭水电100%权益，拟以19.38亿元向华能开发收购巢湖发电60%权益并全购瑞金发电、安源发电、荆门热电和应城热电四家电厂，两项交易均以现金支付对价。
华能开发拥有华能国际36.05%股权，为后者直接控股股东，而华能集团直接和间接共拥有华能国际15.25%股权，其亦是华能开发的控股股东。
本次交易完成后，华能国际可增加运营装机容量合计708.75万千瓦，权益运营装机容量 573.77万千瓦，在建容量230万千瓦。其中火电运营装机容量合计696.80万千瓦，水电运营装机容量合计15万千瓦，风电运营装机容量4.95万千瓦。
本次交易华能国际所收购的资产位于华东、华南和华中地区，交易完成后，将进一步扩大华能国际的经营规模和地域范围，增加盈利能力，这亦是华能国际首次进入海南和安徽发电市场。
华能国际A股周一收报5.96元，过去一个月累计下跌6.4%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交