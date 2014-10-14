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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 08:33 BJT

中港个股：华能国际拟出资近93亿元向大股东收购电力资产

路透上海10月14日 - 中国最大独立发电商--华能国际电力股份有限公司 周二公告称，拟斥资92.76亿元人民币，向大股东华能开发及实际控制人华能集团购买多项电力资产。

公告显示，公司拟以73.38亿元向华能集团收购其拥有的海南发电91.8%权益、武汉发电75%权益、苏州热电53.45%权益、大龙潭水电97%权益、花凉亭水电100%权益，拟以19.38亿元向华能开发收购巢湖发电60%权益并全购瑞金发电、安源发电、荆门热电和应城热电四家电厂，两项交易均以现金支付对价。

华能开发拥有华能国际36.05%股权，为后者直接控股股东，而华能集团直接和间接共拥有华能国际15.25%股权，其亦是华能开发的控股股东。

本次交易完成后，华能国际可增加运营装机容量合计708.75万千瓦，权益运营装机容量 573.77万千瓦，在建容量230万千瓦。其中火电运营装机容量合计696.80万千瓦，水电运营装机容量合计15万千瓦，风电运营装机容量4.95万千瓦。

本次交易华能国际所收购的资产位于华东、华南和华中地区，交易完成后，将进一步扩大华能国际的经营规模和地域范围，增加盈利能力，这亦是华能国际首次进入海南和安徽发电市场。

华能国际A股周一收报5.96元，过去一个月累计下跌6.4%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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