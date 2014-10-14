德国财政：政府将坚持明年达成零预算赤字的目标--总理梅克尔发言人

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透柏林10月13日 - 德国总理梅克尔的发言人Steffen Seibert周一表示，该国政府不打算放弃明年实现公共赤字为零的目标。这一表态得到了梅克尔盟友的呼应。
“对政府和国家而言，我们力争在明年实现预算平衡的努力都有着极高价值，”Seibert称，并补充道德国政府意识到全球经济降温，该国出口可能受到冲击。
德国财长朔伊布勒在华盛顿发表讲话称，该国并未迈向衰退，尽管担心经济在第二季下滑0.2%后，可能在第三季继续萎缩，从而出现技术性衰退。德国基督教民主党(CDU)秘书长Peter Tauber对此番讲话表示赞同。
Tauber指出，德国的形势“依然良好”。他表示，达到预算平衡且没有新增负债的目标依然有效。、
这一表示也得到了德国社会民主党(SPD)秘书长Yasmin Fahimi的赞同。“我要说的是，SPD不赞同改变‘零预算赤字’的路线，”Fahimi称，并表示“当前没有理由偏离...预算整顿”。(完)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 上限6.20% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *黄石市众邦 15 7 4/24簿记建档 -- AA 4/2