德国财政：政府将坚持明年达成零预算赤字的目标--总理梅克尔发言人

路透柏林10月13日 - 德国总理梅克尔的发言人Steffen Seibert周一表示，该国政府不打算放弃明年实现公共赤字为零的目标。这一表态得到了梅克尔盟友的呼应。

“对政府和国家而言，我们力争在明年实现预算平衡的努力都有着极高价值，”Seibert称，并补充道德国政府意识到全球经济降温，该国出口可能受到冲击。

德国财长朔伊布勒在华盛顿发表讲话称，该国并未迈向衰退，尽管担心经济在第二季下滑0.2%后，可能在第三季继续萎缩，从而出现技术性衰退。德国基督教民主党(CDU)秘书长Peter Tauber对此番讲话表示赞同。

Tauber指出，德国的形势“依然良好”。他表示，达到预算平衡且没有新增负债的目标依然有效。、

这一表示也得到了德国社会民主党(SPD)秘书长Yasmin Fahimi的赞同。“我要说的是，SPD不赞同改变‘零预算赤字’的路线，”Fahimi称，并表示“当前没有理由偏离...预算整顿”。(完)