中港证券：上交所已向部分券商下发通知开通港股通业务交易权限

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透上海10月14日 - 中国上海证券报周二报导称，上海证券交易所已向部分证券公司下发开通港股通业务交易权限的通知，首批拿到通知的券商除了大型综合类证券公司及先锋券商以外，也有一些中小券商。
报导称，最早一批递交申请材料的证券公司周一已拿到上交所下发的通知。通知称，上交所根据《沪港通业务试点办法》等相关规定，审核券商开通A股交易单元的港股通业务交易权限，并要求券商做好各项准备工作。
报导援引一位不愿具名的券商人士指出，拿到通知可能意味着已拿到业务开闸后的入场券。
而有别于上交所向券商下发通知开通港股通业务交易权限的做法，港交所将以公布沪股通合资格参与者名单的方式告知券商和投资者，名单将于沪港通正式启动宣布后公布。
上交所9月末发布沪港通试点办法，与5月的征求意见稿不同的是，正式办法允许沪股通投资者融资融券，并打开港股通融资融券的业务空间，而且沪港通投资者参与两地的配股（供股）亦获得支持。
证监会新闻发言人邓舸9月末亦称，沪港通技术系统准备就绪，10月还要进行沪港联网实盘模拟测试、投资者开通交易权限、市场风险揭示等沪港通启动准备工作。 而据熟知情况的人士对路透称，沪港通预期于10月27日开始实施。 (完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。