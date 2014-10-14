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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 09:17 BJT

美国新股：菲亚特克莱斯勒汽车股票在华尔街上市首日反响平平

路透米兰/纽约10月13日 - 投资者周一谨慎地迎接菲亚特克莱斯勒汽车(Fiat Chrysler Automobiles,FCA) 在华尔街的首日挂牌。此举使该公司的重心撤出意大利，并为公司执行长马尔基翁内10年来的精明交易和艰苦重组画上了句号。

“我们终于使克莱斯勒回到了”美国股市，马尔基翁内周一在纽约证交所称，“底特律的三大汽车巨头之一回家了。”

欧美投资者对这支新股比较谨慎，分析师对公司前景表达了保留态度。

FCA周一在纽约股市开盘报9.00美元，盘中一度高见9.55美元，收盘时报8.92美元，较上周五该公司前身菲亚特收盘价8.70美元高出2.5%。在FCA的第二上市地米兰，该公司股价当日一度涨逾4%，最终收高1.2%。

盘中交投清淡，其在纽约证交所成交量约为580万股。

马尔基翁内希望看到多一半FCA股票是在纽约证交所成交，而非在米兰，但市场的兴趣需要时间来建立，尤其是FCA尚未转为使用美国会计标准，也未以美元公布业绩。

马尔基翁内下月将展开对该股的推介活动，他相信FCA将因克莱斯勒在美国的品牌实力而获得支撑；目前美国是菲亚特克莱斯勒汽车的获利中心。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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