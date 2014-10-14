美国新股：菲亚特克莱斯勒汽车股票在华尔街上市首日反响平平

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透米兰/纽约10月13日 - 投资者周一谨慎地迎接菲亚特克莱斯勒汽车(Fiat Chrysler Automobiles,FCA) 在华尔街的首日挂牌。此举使该公司的重心撤出意大利，并为公司执行长马尔基翁内10年来的精明交易和艰苦重组画上了句号。
“我们终于使克莱斯勒回到了”美国股市，马尔基翁内周一在纽约证交所称，“底特律的三大汽车巨头之一回家了。”
欧美投资者对这支新股比较谨慎，分析师对公司前景表达了保留态度。
FCA周一在纽约股市开盘报9.00美元，盘中一度高见9.55美元，收盘时报8.92美元，较上周五该公司前身菲亚特收盘价8.70美元高出2.5%。在FCA的第二上市地米兰，该公司股价当日一度涨逾4%，最终收高1.2%。
盘中交投清淡，其在纽约证交所成交量约为580万股。
马尔基翁内希望看到多一半FCA股票是在纽约证交所成交，而非在米兰，但市场的兴趣需要时间来建立，尤其是FCA尚未转为使用美国会计标准，也未以美元公布业绩。
马尔基翁内下月将展开对该股的推介活动，他相信FCA将因克莱斯勒在美国的品牌实力而获得支撑；目前美国是菲亚特克莱斯勒汽车的获利中心。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。