中国房地产：今年保障房建设任务提前完成，已开工720万套--住建部

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房
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路透北京10月14日 - 中国2014年保障房建设任务已提前完成。住房和城乡建设部公布，截至今年9月底全国城镇保障性安居工程已开工720万套，基本建成470万套，分别达到年度目标任务的103%和98%，完成投资10,700亿元人民币。
《人民日报》周二引述住建部部新闻发言人倪虹称，截至2014年9月底，通过廉租住房、公共租赁住房、棚户区改造安置住房等实物方式及发放廉租住房租赁补贴的方式，中国已累计解决了4,000多万户城镇家庭的住房困难。
“我们将继续把解决城镇低保家庭等低收入群体的住房困难作为重点，优先保障。”倪虹表示。
他并表示，“十二五”期间，中国住房保障体系逐步形成，针对不同收入人群的保障覆盖面逐步扩大，保障方式日趋丰富。此外，中央财政补贴从2007年的72亿元增加到今年的1,980亿元，财政支持力度明显大幅提高。
过去几年，中国保障房建设提速，新一届政府提出健全符合国情的住房保障和供应体系，做好住房保障和房地产市场调控工作。2014年计划新开工城镇保障性安居工程700万套以上、基本建成480万套。 （完） (发稿 倪蔚丹；审校 沈燕/黄凯)
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路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交