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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 08:49 BJT

全球金市：金价守在四周高位附近，因股市和美元挫跌

因美元走软，其他贵金属已获得坚实支撑。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR周一黄金持仓量较前一交易日增加1.79吨，至761.23吨，为9月10日来首次净流入。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 李爽/张若琪)
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