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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 09:03 BJT

《全球汇市》美元兑日圆触及一个月低点，受避险情绪及美国利率前景拖累

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2720 1.2752 -0.25 -7.46 1.3745

美元/日圆 107.03 106.83 +0.19 +1.64 105.30

欧元/日圆 136.14 136.23 -0.07 -5.94 144.73

美元/瑞郎 0.9500 0.9479 +0.22 +6.41 0.8928

英镑/美元 1.6065 1.6083 -0.11 -2.97 1.6556

美元/加元 1.1207 1.1196 +0.10 +5.53 1.0620

澳元/美元 0.8748 0.8768 -0.23 -1.85 0.8913

新西兰元/美元 0.7873 0.7890 -0.22 -4.06 0.8206

澳元/日圆 93.630 93.670 -0.04 -0.23 93.850

新西兰元/日圆 84.260 84.290 -0.04 -2.49 86.410

英镑/日圆 171.94 171.81 +0.08 -1.37 174.33

澳元/新西兰元 1.1106 1.1106 +0.00 +2.38 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张荻/李爽/王兴亚；审校 张涛)
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