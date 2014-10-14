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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 08:56 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月14日

**上海证券报**

--中国保监部门将启动《保险法》修改，基本思路是对保险业法所涉及的经营规则、监督管理、法律责任等方面的突出问题进行重点修改，完善对保险消费者的保护，加大对保险违法行为的打击力度，强化监管措施；力争年底前开征意见。

--苏州银行与点融网共同宣布，双方将深度合作建立P2P平台，全称苏州银行互联网金融事业部，是一个纯互联网化的独立实体，将在风控、项目开发、产品设计推广进行深度合作；业内指出，担保托管仍待监管细则落地。

**证券时报**

--中国国际金融有限公司董事会正式批准公司总裁兼首席执行官朱云来的离职申请，首席运营官林寿康暂时行使代理首席执行官一职。知情人士透露，朱云来曾多次表示对自主创业有兴趣，但离职后是否真正迈向这个目标并不确定。

**第一财经日报**

--据最新的美国证券交易委员会（SEC）文件资料，目前有4家机构已经递交了相关文件，意图进军中国债券市场。这4家机构包括德意志银行（DeutscheBank）、金瑞基金（KraneShares）、GlobalXFunds和VanEckGlobal。　

**东方早报**

--中国移动 将成立新媒体集团公司及音乐、视频、阅读、游戏、动漫5个子公司，公司名称为“咪咕文化科技集团公司”，2015年1月正式投入运营，计划三年注资104亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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