《中国报摘》--其他报纸重要消息10月14日

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
**上海证券报**
--中国保监部门将启动《保险法》修改，基本思路是对保险业法所涉及的经营规则、监督管理、法律责任等方面的突出问题进行重点修改，完善对保险消费者的保护，加大对保险违法行为的打击力度，强化监管措施；力争年底前开征意见。
--苏州银行与点融网共同宣布，双方将深度合作建立P2P平台，全称苏州银行互联网金融事业部，是一个纯互联网化的独立实体，将在风控、项目开发、产品设计推广进行深度合作；业内指出，担保托管仍待监管细则落地。
**证券时报**
--中国国际金融有限公司董事会正式批准公司总裁兼首席执行官朱云来的离职申请，首席运营官林寿康暂时行使代理首席执行官一职。知情人士透露，朱云来曾多次表示对自主创业有兴趣，但离职后是否真正迈向这个目标并不确定。
**第一财经日报**
--据最新的美国证券交易委员会（SEC）文件资料，目前有4家机构已经递交了相关文件，意图进军中国债券市场。这4家机构包括德意志银行（DeutscheBank）、金瑞基金（KraneShares）、GlobalXFunds和VanEckGlobal。
**东方早报**
--中国移动 将成立新媒体集团公司及音乐、视频、阅读、游戏、动漫5个子公司，公司名称为“咪咕文化科技集团公司”，2015年1月正式投入运营，计划三年注资104亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交