《香港报摘》--其他报纸重要消息10月14日

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
*明报：
--原本主业生产汽车零部件的畅丰车桥 向内地商人潘登收购电商网站鑫网易商，该网站尚未正式营运，但其51%股权的卖价却高达4,030万港元，比对上一次以仅376万元人民币易手，升值近16倍。
--味千 第三季香港同店销售同比按年减少6.3%，较第二季度按年跌幅2.6%进一步扩大。
*星岛日报：
--中国房地产商绿地香港 首九个月的合约销售约为90.08亿元人民币，按年增加2.63倍。
*苹果日报：
--为稳定投资者信心，雅居乐 管理层在电话会议上表明陈卓林家族会向集团注资2亿美元“救亡金”，更不排除出售手头价值200亿元人民币的酒店及商业项目。
--金融管理局要求本地零售银行10月初前符合审慎私贷业务监管，条文提及信用卡贷款须计入七成供款与入息比率（Debt Servicing Ratio或DSR），意味审批时间及手续更长。
*东方日报：
--主要客户包括苹果公司 、LG及三星电子 的南韩移动设备相机模组供应商高伟电子已向港交所 递交上市申请，早前有传其集资额约2.5亿美元。
--澳门博彩收入连续四个月录得按年跌幅，九月更显着扩大至11.7%，穆迪发表报告认为，博彩收入增长放缓，对澳门赌业的信贷评级有负面影响，包括银河娱乐 等股份逆市下跌。
*文汇报：
--中海油 自营油田恩平24-2已投产，目前在产两口井的日产原油约8,000桶，预计2017年达到日产原油约4万桶的高峰产量。
*大公报：
--内地医疗健康网站─挂号网宣布获得腾讯 领投的融资，本轮融资总额超过1亿美元，未来双方将共同在互联网医疗领域上进行深耕。
--南方航空 附属厦门航空斥资6.8亿元人民币向河北航投收购河北航空95.4%股权，另出资0.69亿元，向四川航空收购河北航空3.83%股权，惟需有关政府部门批准。（完）
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(整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。