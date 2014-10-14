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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 09:11 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息10月14日

*明报：

--原本主业生产汽车零部件的畅丰车桥 向内地商人潘登收购电商网站鑫网易商，该网站尚未正式营运，但其51%股权的卖价却高达4,030万港元，比对上一次以仅376万元人民币易手，升值近16倍。

--味千 第三季香港同店销售同比按年减少6.3%，较第二季度按年跌幅2.6%进一步扩大。

*星岛日报：

--中国房地产商绿地香港 首九个月的合约销售约为90.08亿元人民币，按年增加2.63倍。

*苹果日报：

--为稳定投资者信心，雅居乐 管理层在电话会议上表明陈卓林家族会向集团注资2亿美元“救亡金”，更不排除出售手头价值200亿元人民币的酒店及商业项目。

--金融管理局要求本地零售银行10月初前符合审慎私贷业务监管，条文提及信用卡贷款须计入七成供款与入息比率（Debt Servicing Ratio或DSR），意味审批时间及手续更长。

*东方日报：

--主要客户包括苹果公司 、LG及三星电子 的南韩移动设备相机模组供应商高伟电子已向港交所 递交上市申请，早前有传其集资额约2.5亿美元。

--澳门博彩收入连续四个月录得按年跌幅，九月更显着扩大至11.7%，穆迪发表报告认为，博彩收入增长放缓，对澳门赌业的信贷评级有负面影响，包括银河娱乐 等股份逆市下跌。

*文汇报：

--中海油 自营油田恩平24-2已投产，目前在产两口井的日产原油约8,000桶，预计2017年达到日产原油约4万桶的高峰产量。

*大公报：

--内地医疗健康网站─挂号网宣布获得腾讯 领投的融资，本轮融资总额超过1亿美元，未来双方将共同在互联网医疗领域上进行深耕。

--南方航空 附属厦门航空斥资6.8亿元人民币向河北航投收购河北航空95.4%股权，另出资0.69亿元，向四川航空收购河北航空3.83%股权，惟需有关政府部门批准。（完）

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(整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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