港报财经评论：中国经济步入维稳期--信报10月14日

中国经济步入维稳期/ 习广思

港股昨天下午突然由跌转升，市传“沪港通”没推迟及中国外贸数据转强，在经济维稳形势下，中国内地经济数据不会太差。另一边厢，香港金钟道出现混乱情况，种种形势令人不安，但股市表现却出奇地冷静，此为何事？早前提到中国国务院正式宣布新一轮政策放松，意味中国政策面已经回归“踩油门”状态，有关消息从A股看不出来，但商品市场却有反应。中国铁矿石价格昨天创下近9个月最大涨幅，大连商品交易所1月交收的铁矿石期货合约，一度上涨3.9%，至每吨584人民币，是自1月17日以来最大升幅。国际铁矿石期货升逾3.3%，也是近9个月来最大升幅。LME铜期货则上涨0.6%，至每吨6687美元。

单看一两个经济数据，或一两日商品价格变动，未必能够看得出市场大趋势，而且中国下周将举行四中全会，政局形势多变，要押注中国踩油刺激经济似乎未是时候。不过，一个大趋势却是相当肯定，就是美股不似会很快完成跌浪，道指及纳指5年图告诉大家，美股后市是何等凶险。欧美以至日本经济形势恶劣，何以中国可以独善其身，维持GDP7.5%左右的增长？早前中国人民银行研究局首席经济学家马骏在国际金融协会（IIF）年会发言表示，中国面临一系列结构不平衡的挑战，但即使经济增长慢一些，就业情况也将保持稳定。

根据他牵头的研究团队最近所做的研究，中国服务业占GDP比重提高1%所创造的城镇就业岗位，就可以抵销GDP增长减速0.4%导致的就业岗位数下降。过去几年，中国服务业占GDP的比重年均上升幅度超过1%，相信这个趋势可以持续；因此，即使经济增长速度稍慢，就业情况应该可以保持稳定。马骏认为，解释这个现象的一个重要理由是，中国经济正由制造业主导逐步向服务业转型，服务业的劳动密集程度明显高于制造业，服务业占经济份额提高，意味每个百分点的GDP增长将创造比以前更多的就业岗位，经济吸纳就业的能力将增强。

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美汇升浪告终，待跌破低位造淡/ 苏子

上周四欧罗兑美元触及1.2791美元高位后便掉头回落，由于反弹受制于1.28美元阻力关口，当时20天平均线阻力亦已得而复失，而且翌日汇价更进一步回落，并在10天平均线支持以下收市，故令不少投资者相信，汇价有甚高机会在上周完成超卖调整，本周早段将再次下试1.25美元心理关口。不过，昨天欧罗兑美元所造的低位却在上周五收市价附近，随后便回复升势，到昨晚美国入市前夕，更差不多抹去了上周五的所有跌幅，10天平均线支持亦失而复得，走势与不少投资者原先的预期刚好相反。

换言之，技术走势十分蛊惑，因此除非昨晚欧罗兑美元意外地扭转昨天亚洲及欧洲市的良好反弹势头，否则汇价将有甚高机会进一步走高并正式突破20天平均线阻力收市，再次挑战1.28美元阻力关口。稍后一旦欧罗兑美元可以成功破关而上，预料大方向将会挑战1.3美元这个异常瞩目的心理关口。由于上周美汇指数已结束连升12周的良好上升势头，故本周很大机会承接上周已见开始转弱的走势继续走低。本周美汇指数若能再次下试至85心理关口，预料上周所造的84.94低位将会顺利跌破，随后将下试5月上旬的78.91低位升至本月3日的86.75高位的38.2%调整目标。若然美汇指数回调至此调整目标时，将同时跌破20天保历加通道的84.2底部支持，故小心此调整目标，届时未必能发挥到足够的支持力，一旦成功跌破，料后市有甚高机会朝着日线一目均衡图云雾区的82.86顶部支持迈进。

由于目前市场上已累积了大量美元好仓，故一旦这些仓位受到补仓沽盘的推波助澜，使到美元向下作出较深的调整市，料市场情绪亦会因此逆转，故美元短期内已不大可能重拾早前那股强而有力的上升势头，因此投资者暂不宜采取破位追买美元的策略。至于进取的短线投资者，反而更可待美汇指数跌破上周的低位时，顺势建立美元短仓，美元向下作出更深的调整市。

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