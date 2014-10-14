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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 09:23 BJT

金属期市：伦敦期铜自两周高位回落，因全球经济成长疑虑罩顶

美国芝加哥联储总裁埃文斯表示，美联储未来在决定何时升息时，应该宁可偏于谨慎，担心在全球经济形势疲弱之际断送美国经济复苏。

中国9月出口同比增长15.3%，增速为19个月最高，主要受美国需求复苏以及低基数效应等影响。9月进口同比增长7%，创七个月高位，主要受加工贸易猛增拉动。 中国9月意外强劲的贸易表现，可能降低采取降息等积极政策行动的机率，但房地市场持续低迷意味着，仍需采取更多措施来提振经济。

一名政府官员周一表示，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 的印尼分支的Grasberg矿区可以恢复露天矿坑开采作业，上月发生一次致命意外后，该公司已同意加强安全措施。Grasberg为全球最大铜矿场之一。

消息人士周一表示，全球最大铜生产商智利国家铜业公司(Codelco) 2015年对欧洲客户提出的溢价将为每吨112美元，与去年相同，反映出需求疲软与供应增加使得市场状况不振。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张涛)
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