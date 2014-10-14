金属期市：伦敦期铜自两周高位回落，因全球经济成长疑虑罩顶

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
美国芝加哥联储总裁埃文斯表示，美联储未来在决定何时升息时，应该宁可偏于谨慎，担心在全球经济形势疲弱之际断送美国经济复苏。
中国9月出口同比增长15.3%，增速为19个月最高，主要受美国需求复苏以及低基数效应等影响。9月进口同比增长7%，创七个月高位，主要受加工贸易猛增拉动。 中国9月意外强劲的贸易表现，可能降低采取降息等积极政策行动的机率，但房地市场持续低迷意味着，仍需采取更多措施来提振经济。
一名政府官员周一表示，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 的印尼分支的Grasberg矿区可以恢复露天矿坑开采作业，上月发生一次致命意外后，该公司已同意加强安全措施。Grasberg为全球最大铜矿场之一。
消息人士周一表示，全球最大铜生产商智利国家铜业公司(Codelco) 2015年对欧洲客户提出的溢价将为每吨112美元，与去年相同，反映出需求疲软与供应增加使得市场状况不振。(完)
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路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。