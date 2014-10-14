港报财经评论：高铁出国门，设备股开车--经济日报10月14日

高铁出国门，设备股开车/ 林瑞芬

沪港通通车时间未定，占中活动胶着，港股短期仍然受压。国指跌0.16%至10,284；恒指昨收报23,143，弹0.24%；大市成交额678亿港元。欧洲龙头德国，近月经济也一般，预计对美国联储局决定加息的决定有左右作用，对美国加息的步伐仍在估算中。美股近月有所回落，一定程度上反映一些国际级企业可能面对的环球经济再度放慢的盈利影响面。调整势是有序或是失控，短期仍要看紧标普500指数会否失200天线1,900左右的风向指标。

国指反覆试底，恒指23,000反覆仍在考验，若低收，22,500为下一级关键，反弹阻力仍是23,500。昨日有两只中型基金股跌得伤，一只是雅居乐 ，因为主席陈卓林被检察院“指定居所居住”，复牌即急泻17%至3.95港元。据传，陈卓林被查是因公司旗下云南项目疑向官员行贿，若如此，公司都几麻烦，短期应该不会有大反弹机会，中期更加不明朗。相反，中国太平 情况不同。集团公布以“100供21”比例集资，供股价每股11.89港元，较上个交易日折让33.7%，发行5.39亿至5.41亿股，占扩大后股本17.4%，筹64.14亿港元至64.27亿港元。瑞信估算因是次供股，下调其盈利预测10%至16%以反映摊薄效应。折让大，短期股价无可避免地即时受压，昨日急挫9.6%至16.22港元。不过，事件不同于雅居乐，至少明朗化得多。太平近年积极争取业务增长，资本需求殷切，不过，过去自2011年全年度至2014年中期业绩兑现增长预言，股东应占溢利由5.48亿港元增至19.3亿港元。

如果相信公司可以有效运用所得来的资本，为其增厚盈利，中期的前景没有转淡。红筹来讲，以往都有不少以大折让供股的例子，大股东多参与供股，最紧要行业来讲有无钱景，中国内地资本市场逐步开放更多投资产品供保险公司选择，加上，保险业按年上升，太平的钱景仍然明朗，德银认为可参与供股，是次供股目的主要是把中国太平集团（TPG）的贷款转为股权，该行估计，太平的负债比率可由108%改善至约71%，相信短期再没有股权融资的需要。

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中海亏转盈，航运股首选/ 余少文

A、H股昨日齐跌，国企指数有机会跌穿一万大关。至于中国内地9月进出口贸易数据好过预期，憧憬航运股，尤其中海发展 今年业绩逆转下可作首选。中国内地股市昨日下跌，但国企指数早段曾低见10,165点，下跌136点，但反占中人士下午企图“清场”下，指数一度倒升42点，最后跌16点，收报10,284点，成交额106亿港元，只有23%主板H股逆市上升。而红筹指数跌33点或0.8%，收报4,402点，成交额59亿港元。

海关总署昨日公布9月进出口贸易数据，进出口贸易3,964亿美元，同比升11%；出口升15.3%至2,137亿美元，进口升7%至1,827亿美元，好过市场预期。当中进口增速除了结束近期下跌外也是七个月来最大，出口增速更是十九个月来最大，乐观而言，中国内地贸易放缓或见底；只是中国内地贸易走势近年相当反覆，往往好了一、两个月，第二、三个月又转差，故要看属于旺季的第四季能否有好表现，如能维持增长，至少可以看好明年贸易表现，从而利好航运股。上个月已指出，航运股乏力是欠东风，只要贸易好转，便是东风再起时，航运股是可以成为电力股股价走势翻版。若然是翻版，则航运股至少可升一年，目前而言，中海发展可作首选。提及中海发展是因为其可以率先走出谷底，其上半年收入升20%至63亿人民币，并且亏转盈，由蚀9亿到赚不足4,000万人民币，如按中国会计制度则获利4,300万人民币，即第二季亏逾900万人民币，靠第一季业绩撑住。

虽然中海发展在2012年上半年曾亏损，下半年亏转盈，但到去年蚀足四季，尽管今年第二季亏损，惟只是微亏，不影响上半年业绩之余，中海发展亦根据现有资料，透露以中国会计制度计算今年首九个月会录得盈利，去年同期则亏损11.9亿人民币。当然，发出盈喜不代表第三季获利，因为第三季蚀不多于4,200万，首三季也可以亏转盈，故盈喜也要看其他季度的表现。不过，按彭博综合证券商预测数字，预期中海发展今明两年可赚4.5亿人民币和11亿人民币，结束2012年和2013年的亏损走势，明年更会是高增长年。又如今年盈利4.5亿人民币，即下半年盈利可达4亿人民币，会是近年最赚钱的半年。

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