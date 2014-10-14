港报社评：占领不煞掣动摇金融中心--星岛日报10月14日

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
占领运动对香港社会、经济、民生的即时影响，大家都已感受到，令人更忧虑的，是运动持续下去对香港的长远损害。股市沪港通推迟少少时间，表面上影响不大，但是中央会否调整对港政策和部署，外商会否对来港进行商业活动和投资改观，对香港发展的影响深远。
总理李克强今年四月宣布，上海和香港两地股票交易局部互通，预计在本月实施。香港交易所总裁李小加早前预计会在某个星期一开始，并会提早两星期公布，但是到昨日却仍然没有半点消息，市场揣测是否延迟「通车」。金融管理局前总裁任志刚和前财政司司长梁锦松，近日已经先后表示，担心占领行动会延迟沪港通启动。
沪港通是中央借助香港金融中心独特地位，促进内地金融改革开放的重大措施，与当年对港开放人民币业务一样，不容有失，绝不会选择一个政治动荡可能影响金融稳定的时机来推行，避免恶性循环。
早在占领运动酝酿初期，中央宣布原本安排九月在港举行的亚太经济合作组织财长级会议，改在北京举行，虽然提出的是技术性原因，实际上已经发出警号。人大常委会八月底定出香港政改框架，如果国际财长会议九月在港举行，势必催化占领行动，与会财长的起居和开会地点集中在中环至湾仔一带，到时出入势必大受影响，香港作为国际一流会议展览旅游胜地的声誉，将受沉重打击。
香港要维持今天的繁荣，不止看中央信心，外商信心同样重要。发生占领运动后，澳洲西太平洋银行已经取消原定在港举行的董事会会议，工业总会表示，有钟表展参展商有四成买家取消约会。
大家不能只看眼前的损失，而忽略这些事反映的外商心态，日后是否来港开会和参展，不是一时三刻的决定，外商降低来港意欲，香港会失去大量高档旅客，以及做生意和吸引资金的机会。今天不用「忧柴忧米」的学生，可曾清楚考虑持续占领对社会经济和就业带来的内伤，会令他们毕业后自食其果？
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。