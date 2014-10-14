港报社评：警方尽快清场，结束非法“占中”--文汇报10月14日

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
非法「占中」持续两个多星期，警方昨日在金钟、旺角等地展开清理「占中」路障行动，清障合法合理，值得支持，但部分「占中」示威者竟阻挠警方执法，并与反「占中」市民发生冲突。非法「占领行动」严重影响市民的日常生活及生计，令数以百万计市民受害，群情激愤，支持警方尽快清场，结束违法「占中」。警方顺民意及时清场，是法治社会的必然要求，也符合社会的整体利益。
由于道路长时间被堵塞，社会已经累积极大民怨，受影响市民特别是交通运输业界，已经忍无可忍，甚至要自发清场开路。有「占中」人士肆意污蔑自发清理路障的普通市民是黑社会，这完全是捏造事实，对受到「占中」损害的广大市民绝不公平。
部分非法占领者无视民怨沸腾，长时间非法霸占路面。更有甚者，昨晚在金钟道非法集会现场，占领人士用搭棚竹和垃圾筒等綑绑在一起，再用水泥封死，加固路中的障碍物，对抗警方清障，打算把「占中」无了期地延续下去。这些行动不但违法，而且非常危险，若区内发生事故，救援车辆受坚固路障所阻，随时酿成惨剧。而且若「占领行动」拖延下去，广大市民和香港经济都是无法承受的。
任何一个法治社会都不会长期容忍大规模破坏法治的行为。2011年英国发生伦敦大骚乱，美国发生「占领华尔街」运动，都是依靠法治结束骚乱。伦敦大骚乱在形势急转直下后，警方采取更加严厉、积极的方式应对骚乱。
及时清场有强大的民意基础，香港市民一向以包容理性着称，但如今忍耐度已过临界点。越来越多市民支持警方清场，阻止违法堵塞交通的行为。警方应顺应民意，尽快清场。
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