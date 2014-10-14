港报社评：避免市民武斗政府当前急务--明报10月14日

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
占领行动进入第17 日，港九几条主要干道被示威者封堵，大多数市民受到不同程度影响，反对占领人士的情绪到了临界点，占领与反占领在街头冲突甚至武斗，一触即发。政府与示威者透过对话和平解决，占领人士撤离街头，当然最理想；若事态不能透过对话解决，则政府要全面负起恢复交通和社会秩序的责任，不应该出现市民自救的场面。避免市民武斗，是政府当前急务，也是占中与反占中两个敌对阵营所必须警惕的事，要努力将风险减至最低。
政府提出对话前设，不能偏离全国人大常委会的政改框架决定，学联不接受，形成僵局；学界、泛民党派与部分占领人士提出若政府重开政府总部东翼前地（俗称公民广场）给示威者集会，占领人士就撤出金钟道，政府对此很快就拒绝。
事态僵持，官民都找不到下台阶，而交通隔断对市民生活、部分市民生计和商舖经营者的影响、打击，民间怨愤沸腾，学生、上班人士饱受煎熬，对比落差甚为荒谬。
前任财政司长梁锦松期望示威者与政府都明白「得民心者得天下」，认为示威者应该深思会否因为争取理想，阻碍别人而失去支持；政府首要亦是得民心，化解纷争最佳方法是对话而非对抗，而对话须有良好基础，双方都要释出善意。
现在的占领行动，并非戴耀廷等人发起的占中，因为与占中的和平理性非暴力，有明显差距。若政府设了清场限期，占中三子应该呼吁占领人士回归占中公民抗命最具感召力的一幕，就是：占领人士齐集在金钟道，不作任何抵抗，静静地任由警员抬走。若能出现这一幕，则今次占领行动不仅以最具尊严、最具震撼力的方式完成，对这场运动的昇华和日后争取民主的积极作用，均有深远影响。
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。