港报社评：避免市民武斗政府当前急务--明报10月14日

占领行动进入第17 日，港九几条主要干道被示威者封堵，大多数市民受到不同程度影响，反对占领人士的情绪到了临界点，占领与反占领在街头冲突甚至武斗，一触即发。政府与示威者透过对话和平解决，占领人士撤离街头，当然最理想；若事态不能透过对话解决，则政府要全面负起恢复交通和社会秩序的责任，不应该出现市民自救的场面。避免市民武斗，是政府当前急务，也是占中与反占中两个敌对阵营所必须警惕的事，要努力将风险减至最低。

政府提出对话前设，不能偏离全国人大常委会的政改框架决定，学联不接受，形成僵局；学界、泛民党派与部分占领人士提出若政府重开政府总部东翼前地（俗称公民广场）给示威者集会，占领人士就撤出金钟道，政府对此很快就拒绝。

事态僵持，官民都找不到下台阶，而交通隔断对市民生活、部分市民生计和商舖经营者的影响、打击，民间怨愤沸腾，学生、上班人士饱受煎熬，对比落差甚为荒谬。

前任财政司长梁锦松期望示威者与政府都明白「得民心者得天下」，认为示威者应该深思会否因为争取理想，阻碍别人而失去支持；政府首要亦是得民心，化解纷争最佳方法是对话而非对抗，而对话须有良好基础，双方都要释出善意。

现在的占领行动，并非戴耀廷等人发起的占中，因为与占中的和平理性非暴力，有明显差距。若政府设了清场限期，占中三子应该呼吁占领人士回归占中公民抗命最具感召力的一幕，就是：占领人士齐集在金钟道，不作任何抵抗，静静地任由警员抬走。若能出现这一幕，则今次占领行动不仅以最具尊严、最具震撼力的方式完成，对这场运动的昇华和日后争取民主的积极作用，均有深远影响。

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