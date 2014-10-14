港报社评：群众运动尚可控，一谈革命更失控--信报10月14日

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
尽管不断被示威者喝倒采促请下台，特首梁振英接受电视台录影专访之时依然表示，已持续十多日的占领行动只是一场「失控的群众运动」，并不是「革命」。既然特区政府最高决策者拥有这样的认知，那么我们呼吁所有相关人士保持这样的认知，不要把一场自发性甚高的群众运动提升至牵涉政权安危的层面。
副总理汪洋正在俄罗斯访问，为总理李克强访俄做准备，汪洋与俄国副总理罗戈津会面时表示，西方支持反对派试图在香港制造颜色革命，在这一形势之下，中国与俄罗斯应该更加团结，巩固战略合作，这是对西方最有力的回答。
虽然汪洋没有直接把占中运动等同于颜色革命，然而字里行间的意思呼之欲出，北京高层往往倾向于相信，任何跟中央不协调的社会现象，背后一定有阴谋，幕后一定有黑手，异见分子诡计多端的不良动机必然是「颠覆国家政权」。
早在占领行动「失控」初期，海外媒体曾有消息传出，习近平有意派汪洋南下，待命处理香港相关事务。假如此说属实，汪洋更加应该相信梁振英，莫把占领运动视作西方在香港煽动出来的颜色革命，否则这场遍地开花的群众运动有机会进一步「失控」。
2012年的广东陆丰乌坎事件，印证中国完全有能力凭藉非镇压手段摆平民众抗争，村民随后撤除路障，结束双方僵持局面。假如国家领导人有意透过乌坎经验展现政治智慧，再下一城化解危机，那么处理香港相关事务之时，切勿把人民内部矛盾提升至敌我矛盾的层面。
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路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。