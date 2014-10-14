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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 09:14 BJT

港报社评：群众运动尚可控，一谈革命更失控--信报10月14日

尽管不断被示威者喝倒采促请下台，特首梁振英接受电视台录影专访之时依然表示，已持续十多日的占领行动只是一场「失控的群众运动」，并不是「革命」。既然特区政府最高决策者拥有这样的认知，那么我们呼吁所有相关人士保持这样的认知，不要把一场自发性甚高的群众运动提升至牵涉政权安危的层面。

副总理汪洋正在俄罗斯访问，为总理李克强访俄做准备，汪洋与俄国副总理罗戈津会面时表示，西方支持反对派试图在香港制造颜色革命，在这一形势之下，中国与俄罗斯应该更加团结，巩固战略合作，这是对西方最有力的回答。

虽然汪洋没有直接把占中运动等同于颜色革命，然而字里行间的意思呼之欲出，北京高层往往倾向于相信，任何跟中央不协调的社会现象，背后一定有阴谋，幕后一定有黑手，异见分子诡计多端的不良动机必然是「颠覆国家政权」。

早在占领行动「失控」初期，海外媒体曾有消息传出，习近平有意派汪洋南下，待命处理香港相关事务。假如此说属实，汪洋更加应该相信梁振英，莫把占领运动视作西方在香港煽动出来的颜色革命，否则这场遍地开花的群众运动有机会进一步「失控」。

2012年的广东陆丰乌坎事件，印证中国完全有能力凭藉非镇压手段摆平民众抗争，村民随后撤除路障，结束双方僵持局面。假如国家领导人有意透过乌坎经验展现政治智慧，再下一城化解危机，那么处理香港相关事务之时，切勿把人民内部矛盾提升至敌我矛盾的层面。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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