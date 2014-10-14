港报社评：反占领自行清场，难灭火反拨火--经济日报10月14日

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
逾百名反占领人士昨到金钟，与占领者爆冲突。惟反占领者应克制，莫私自清场，令占领事件火上加油，亦陷警方于不义。占领人士为保非暴力原则，保护集会者安全，应思退场。
平情而论，占领已踏入第三周，社会承受力渐达临界点，部分市民对占领行动反感不断升温，实可理解。惟反占领者实不应试图自行武力清场，否则此实非香港之福。
其一，此是拨火而非灭火。从过去几次占领者与反占领者冲突可见，每当有反占领人士出手，图拆路障、驱赶占领者，只会激起更多支持占领的学生与市民到场声援。
其二，恐陷警方与港府于不义。一些反占领组织的行动过分进取，徒惹港府与反占领组织「里应外合」之疑，损港府尤其警方公正形象。
故反占领者应力求克制，莫再试图自行动手清场，徒令占领事件火上加油，应保留空间让港府、警方主导处理。惟作为占领发起者的学生组织与占中三子，亦有责难辞。
连日的占领行动已充分反映争民主的诉求，而要解决2017年特首普选等争议，实难一蹴而就，若占领时间愈拖愈长，运动失控风险只会愈来愈高。
警方若要执法，如清理占领障碍物等，理应光明磊落，避免予人闪缩行事之感，徒令已相当薄弱的警民互信，再添新的损伤。惟无论如何，要化解当前困局，最佳方法始终是港府与占领者双方都要释出善意，尽快重启对话大门，为和平解决占领、避免悲剧收场，寻求出路。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。