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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 09:14 BJT

港报社评：反占领自行清场，难灭火反拨火--经济日报10月14日

逾百名反占领人士昨到金钟，与占领者爆冲突。惟反占领者应克制，莫私自清场，令占领事件火上加油，亦陷警方于不义。占领人士为保非暴力原则，保护集会者安全，应思退场。

平情而论，占领已踏入第三周，社会承受力渐达临界点，部分市民对占领行动反感不断升温，实可理解。惟反占领者实不应试图自行武力清场，否则此实非香港之福。

其一，此是拨火而非灭火。从过去几次占领者与反占领者冲突可见，每当有反占领人士出手，图拆路障、驱赶占领者，只会激起更多支持占领的学生与市民到场声援。

其二，恐陷警方与港府于不义。一些反占领组织的行动过分进取，徒惹港府与反占领组织「里应外合」之疑，损港府尤其警方公正形象。

故反占领者应力求克制，莫再试图自行动手清场，徒令占领事件火上加油，应保留空间让港府、警方主导处理。惟作为占领发起者的学生组织与占中三子，亦有责难辞。

连日的占领行动已充分反映争民主的诉求，而要解决2017年特首普选等争议，实难一蹴而就，若占领时间愈拖愈长，运动失控风险只会愈来愈高。

警方若要执法，如清理占领障碍物等，理应光明磊落，避免予人闪缩行事之感，徒令已相当薄弱的警民互信，再添新的损伤。惟无论如何，要化解当前困局，最佳方法始终是港府与占领者双方都要释出善意，尽快重启对话大门，为和平解决占领、避免悲剧收场，寻求出路。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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