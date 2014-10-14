《全球重要经济事件一览表》--10月14日-10月21日

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月14日(二)
马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy发表演讲，题目为“央行的视角：一个新的银行与金融模型”(1245)。
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利主持纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)晚宴并做开场发言(2300)。
芝加哥--德国央行理事Andreas Dombret发表讲话(0945)。
法兰克福--欧洲央行公布欧元体系合并财务报表(1300)。
10月15日(三)
法兰克福--欧洲央行管委会和全体会议，计划不会宣布利率决定。
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在该央行组织的第七届统计学大会上发言(0700)。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书。
英国赫尔--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在赫尔大学举行讲座，主题为“不确定情况下该怎么做：闲置产能不明之时的政策制定”(1700)。
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在该央行主办的2014欧洲文化节开幕典礼上发言(1800)。
10月16日(四)
伦敦--英国央行副总裁康利夫参加英国银行家协会年会的一个小组讨论(0945)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在汤森路透外汇基准活动上讲话。
纽约--美国财政部金融研究办公室主管Richard Berner在Money Marketeers举办的活动上讲话。
美国艾伦镇--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景讲话(1200)。
美国新不伦瑞克--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在“改革21世纪的美国就业发展政策”大会上致欢迎词和开幕词(1300)。
美国比林斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“明确货币政策目标”讲话(1400)。
华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与一个政策研讨会的主题对话(1700)。
10月17日(五)
波士顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在“美国经济机遇的不平等”大会讲话(1230)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在信用合作社年会上讲话(0635)。
法兰克福--德国央行副总裁Claudia Buch在一个主题为“非银行金融业的特殊之处”的小组讨论中发言(0900)。
10月18日(六)
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在主题为“美国经济机遇的不平等性”的会议上讲话(1230)。
阿德莱德--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)在一次会议上发表演说(2330)。
10月20日(一)
伦敦--英国央行副总裁康利夫和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧讨论银行业监管事宜(1045)。
东京--日本央行召开地区分行经理人季度会议。央行总裁黑田东彦在会议开始发表简短讲话，会议还将公布地区经济季度报告。
10月21日(二)
悉尼--澳洲央行公布10月货币政策会议记录(0030)。
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在澳洲联邦银行第七届大洋洲固定收益年会上发表演说(0855)。
日内瓦--瑞士央行理事祖布鲁克在一次会议上发言，主题为“长期低利率--会不会过犹不及？”。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。