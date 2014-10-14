全球金融：FSB为证券融资订出担保品最低扣减率，以抑制影子银行风险

路透伦敦10月13日 - 监管机构为对冲基金和保险公司的证券融资订出担保品最低扣减率，以抑制“影子银行”迄今尚未受到约束的风险。

证券融资通常是银行和其他金融机构之间的短期筹资交易，包括股票借贷或者使用回购/逆回购协议。

该市场全球规模估计为3.9万亿美元。

监管机构担心，在2007-09年金融危机之后，银行受到当局的严格管理，使得风险融资转向较不受规范的“影子银行”，这当中包括了对冲基金、保险公司和其他非银行业。

金融稳定委员会(FSB)于周一公布了最新规定，首次订出证券融资交易所使用担保品的全球最低扣减率。FSB协调20国集团(G20)成员国的监管问题。

FSB主席卡尼在声明稿中表示，“FSB今日公布证券融资交易的扣减率监管框架，规范了杠杆交易的重要源头及主要融资市场中的风险承担水准。”

自2017年底开始，银行对证券融资交易中非银行机构提供的担保品，必须至少实施6%的扣减率。FSB最初提议的最低扣减率是4%。

比方说，一家对冲基金从证券融资交易中每拿到100美元，银行收取的担保品价值至少为106美元。

**“过度杠杆”**

这是FSB有关监管影子银行的首条硬性规定，到目前为止FSB只发布过相关原则。

这与去年前后的情形也有明显不同，当时全球监管机构制定的有关规定草案似乎都被淡化，因决策者变得愈发谨慎，不希望批准有可能扼杀经济活动资金来源的规定。

目前，许多证券融资交易中都没有扣减率，意味着没有任何能覆盖抵押品证券价值下跌的安全缓冲。

一些FSB成员，比如美联储，在敦促制定更严格的规定草案。

“对证券融资交易实施具体数字的扣减率底线，将会减少在信贷和经济周期高峰期间，非银行金融机构中过度杠杆和流动性风险的积累，”FSB下属一常设委员会的主席塔鲁洛(Daniel Tarullo)说。

“在开始实施后，FSB监控这个框架的影响很重要，这样才能帮助确保它能实现这些目标，”塔鲁洛说。

新规定亦涵盖银行与非银行机构之间的交易。为了防止大部分市场转去做仅限于在非银行机构之间进行的交易，FSB周一也探讨了是否对非银行机构市场也实施同样的最低扣减率。