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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 09:40 BJT

更新版1-新加坡经济：金管局维持偏紧立场，第三季经济弱于预期

“在世界舞台上，有一些不确定因素正在出现，诸如美国升息时间，这些因素未来可能对新加坡造成影响，并引导金管局放宽政策。但就目前情况而言，他们的政策立场是合理的，”苏格兰皇家银行分析师Vaninder Singh表示。

第三季GDP数据初值显示，新加坡经济在7-9月当季较上年同期增长2.4%，不及市场预估中值的成长2.8%。

“问题出现在建筑业，这是增长数据的主要拖累；而服务业与制造业数据看起来还不错。不过我预期数据将被上修，就像第二季一样。当时6月工业生产数据强劲，令数据获得上修，”Singh说。

新加坡政府努力提升生产率并减轻对外国劳工的依赖，已经导致就业市场紧张并引发薪资上涨压力，进而推高了核心通胀率。

分析师称，这样的重组努力也令经济增长承受压力。预计今年经济增长速度将慢于2013年。

虽然在房价和汽车价格走势平缓的影响下，今年整体消费者通胀率不高，但扣除汽车与房价的核心通胀率则上升。核心通胀率是金管局的政策焦点。

新加坡通过控制汇率而非借贷成本来管理货币政策，因为该国经济以贸易为主导。金管局允许坡元兑主要贸易伙伴货币的汇率在一个秘而不宣的交易区间内波动。(完)
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