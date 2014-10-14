更新版1-新加坡经济：金管局维持偏紧立场，第三季经济弱于预期

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
“在世界舞台上，有一些不确定因素正在出现，诸如美国升息时间，这些因素未来可能对新加坡造成影响，并引导金管局放宽政策。但就目前情况而言，他们的政策立场是合理的，”苏格兰皇家银行分析师Vaninder Singh表示。
第三季GDP数据初值显示，新加坡经济在7-9月当季较上年同期增长2.4%，不及市场预估中值的成长2.8%。
“问题出现在建筑业，这是增长数据的主要拖累；而服务业与制造业数据看起来还不错。不过我预期数据将被上修，就像第二季一样。当时6月工业生产数据强劲，令数据获得上修，”Singh说。
新加坡政府努力提升生产率并减轻对外国劳工的依赖，已经导致就业市场紧张并引发薪资上涨压力，进而推高了核心通胀率。
分析师称，这样的重组努力也令经济增长承受压力。预计今年经济增长速度将慢于2013年。
虽然在房价和汽车价格走势平缓的影响下，今年整体消费者通胀率不高，但扣除汽车与房价的核心通胀率则上升。核心通胀率是金管局的政策焦点。
新加坡通过控制汇率而非借贷成本来管理货币政策，因为该国经济以贸易为主导。金管局允许坡元兑主要贸易伙伴货币的汇率在一个秘而不宣的交易区间内波动。(完)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。