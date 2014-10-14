更新版1-新加坡经济：金管局维持偏紧立场，第三季经济弱于预期

“在世界舞台上，有一些不确定因素正在出现，诸如美国升息时间，这些因素未来可能对新加坡造成影响，并引导金管局放宽政策。但就目前情况而言，他们的政策立场是合理的，”苏格兰皇家银行分析师Vaninder Singh表示。

第三季GDP数据初值显示，新加坡经济在7-9月当季较上年同期增长2.4%，不及市场预估中值的成长2.8%。

“问题出现在建筑业，这是增长数据的主要拖累；而服务业与制造业数据看起来还不错。不过我预期数据将被上修，就像第二季一样。当时6月工业生产数据强劲，令数据获得上修，”Singh说。

新加坡政府努力提升生产率并减轻对外国劳工的依赖，已经导致就业市场紧张并引发薪资上涨压力，进而推高了核心通胀率。

分析师称，这样的重组努力也令经济增长承受压力。预计今年经济增长速度将慢于2013年。

虽然在房价和汽车价格走势平缓的影响下，今年整体消费者通胀率不高，但扣除汽车与房价的核心通胀率则上升。核心通胀率是金管局的政策焦点。