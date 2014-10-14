中国债市：利率互换集中清算启动保证券制度，初期仅限上清所托管券

路透上海10月14日 - 中国正式启动利率互换集中清算业务的保证券冲抵保证金业务。银行间市场清算所股份有限公司周一公布了第一批1,400多只合格保证券，从类别来看几乎都是短融，超短融和中票等品种。上清所人士确认，初期仅限托管在清算所的债券充当抵押品。

利率互换集中清算的保证金，是按照机构的风险敞口考虑各自的资信因子确定，之前只能用现金，考虑到机构的流动性占用，上清所6月份就曾透露，会考虑推出现券冲抵保证金的措施安排。

而从清算所周五公布的具体办法来看，清算所认可的合格保证券标准有三个：一是上海清算所认可的、最低主体评级为AA以上的固定收益产品；二是提交时保证券的待偿期大于等于2个月，已接受的保证券待偿期大于等于1个月；三是发行总面额不小于3亿。

清算会员可在IRS业务最低保证金要求50%的范围内使用保证券充抵最低保证金。

上海清算所采抵押率与逐日盯市制度，保证券价值=保证券面值*该保证券抵押率，其中主体评级为AAA的债券，抵押率不超过85%；主体评级为AA+及AA的债券，抵押率不超过80%。

上海清算所对债券进行每日盯市。当债券的盯市估值低于面值的90%时，将该支保证券剔除出合格保证券清单。

上清所同时实行保证券集中度管理，上海清算所接收的保证券中单支债券的总面额不超过1亿元。

按照办法，第一批保证券的提交时间是本周四（16日），清算会员会员可于10月16日12:00前及此后每月列表更新后的第三个工作日12点前，提交保证券转入申请。上海清算所将在后一工作日终前完成保证券转入操作。