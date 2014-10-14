中国债市：利率互换集中清算启动保证券制度，初期仅限上清所托管券

标题新闻：Berkshire Hathaway HomeServices和居外网达成营销协议，吸引中国买家在美购房
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路透上海10月14日 - 中国正式启动利率互换集中清算业务的保证券冲抵保证金业务。银行间市场清算所股份有限公司周一公布了第一批1,400多只合格保证券，从类别来看几乎都是短融，超短融和中票等品种。上清所人士确认，初期仅限托管在清算所的债券充当抵押品。
利率互换集中清算的保证金，是按照机构的风险敞口考虑各自的资信因子确定，之前只能用现金，考虑到机构的流动性占用，上清所6月份就曾透露，会考虑推出现券冲抵保证金的措施安排。
而从清算所周五公布的具体办法来看，清算所认可的合格保证券标准有三个：一是上海清算所认可的、最低主体评级为AA以上的固定收益产品；二是提交时保证券的待偿期大于等于2个月，已接受的保证券待偿期大于等于1个月；三是发行总面额不小于3亿。
清算会员可在IRS业务最低保证金要求50%的范围内使用保证券充抵最低保证金。
上海清算所采抵押率与逐日盯市制度，保证券价值=保证券面值*该保证券抵押率，其中主体评级为AAA的债券，抵押率不超过85%；主体评级为AA+及AA的债券，抵押率不超过80%。
上海清算所对债券进行每日盯市。当债券的盯市估值低于面值的90%时，将该支保证券剔除出合格保证券清单。
上清所同时实行保证券集中度管理，上海清算所接收的保证券中单支债券的总面额不超过1亿元。
按照办法，第一批保证券的提交时间是本周四（16日），清算会员会员可于10月16日12:00前及此后每月列表更新后的第三个工作日12点前，提交保证券转入申请。上海清算所将在后一工作日终前完成保证券转入操作。
同时清算所明确，清算会员或非清算会员在提交保证券转入申请时，即授权上海清算所在清算会员或非清算会员发生违约时，上海清算所有权根据违约处理相关规定使用违约机构的保证券，以弥补违约损失。 (发稿 徐永 审校 黄凯)
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路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交