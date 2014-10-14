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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 09:49 BJT

永安期货：中国期指持仓续降，空方离场意愿较强

以下内容节选自10月14日的《期货日报》：

周一，期指整体呈现探底回升走势，盘中主力合约一度下探到2,425点，但午后跌幅有所收窄，收盘报2,454.4点。从盘中主力合约持仓变化情况来看，午后指数的企稳回升多为空头获利了结所致，多头资金无明显进场迹象。上周期指自高位回调，总持仓量整体回落，资金呈现流出状态，四个合约总持仓跌至18万手以下。周一，总持仓再度减少869手至176,961手。总成交量增加37,102手至81万手上方，已恢复至节前水平。市场缺乏增量资金入场是节后期指冲高回落的原因之一，量能方面的不配合使得期指突破前高的难度加大。

主力持仓方面，IF1410、IF1411和IF1412合约总净空持仓连续四个交易日下降，累计减少4,473手至21,394手，前20名主力多空均减持，但空方离场更为积极。本周IF1410合约即将交割，从上周五开始，主力开始移仓。最近两个交易日，多头IF1410和IF1411合约累计减持2,173手，小于空头累计减持的5,920手。说明主力合约换月过程中，多空资金都有离场迹象，但空方意愿更为坚定。主力合约净空持仓比下降至9.82%，低于5日移动平均值10.39%。前20名净空头寸出现收敛，对多头比较有利。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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