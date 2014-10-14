永安期货：中国期指持仓续降，空方离场意愿较强

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
以下内容节选自10月14日的《期货日报》：
周一，期指整体呈现探底回升走势，盘中主力合约一度下探到2,425点，但午后跌幅有所收窄，收盘报2,454.4点。从盘中主力合约持仓变化情况来看，午后指数的企稳回升多为空头获利了结所致，多头资金无明显进场迹象。上周期指自高位回调，总持仓量整体回落，资金呈现流出状态，四个合约总持仓跌至18万手以下。周一，总持仓再度减少869手至176,961手。总成交量增加37,102手至81万手上方，已恢复至节前水平。市场缺乏增量资金入场是节后期指冲高回落的原因之一，量能方面的不配合使得期指突破前高的难度加大。
主力持仓方面，IF1410、IF1411和IF1412合约总净空持仓连续四个交易日下降，累计减少4,473手至21,394手，前20名主力多空均减持，但空方离场更为积极。本周IF1410合约即将交割，从上周五开始，主力开始移仓。最近两个交易日，多头IF1410和IF1411合约累计减持2,173手，小于空头累计减持的5,920手。说明主力合约换月过程中，多空资金都有离场迹象，但空方意愿更为坚定。主力合约净空持仓比下降至9.82%，低于5日移动平均值10.39%。前20名净空头寸出现收敛，对多头比较有利。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。