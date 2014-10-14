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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 09:50 BJT

光大期货：上海螺纹钢期货“银十”行情可期，因阶段性供需状况改善

以下内容节选自10月14日的《期货日报》：

国庆长假后，钢材市场利好消息不断传出，有国庆长假前发布的“9·30楼市新政”，有钢厂减产的消息，还有雾霾天气引发环保监管从严的预期……昨日，螺纹钢期货主力1501合约开始对前期过大的基差进行修正，盘中一度触及涨停。综合来看，随着阶段性供需关系的改善，螺纹钢期货“银十”行情或可期待，价格有望继续冲击2700元/吨一线。

Mysteel统计的全国41个主要港口的铁矿石库存总量为10851万吨，连续两周大幅下降，同时也带动了铁矿石价格反弹。这主要是因为目前国内钢厂矿石库存处于低位，一些钢厂补库需求有所抬头。另外，焦炭价格也开始出现上涨苗头。原料价格企稳回升，将在一定程度上支撑钢材价格。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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