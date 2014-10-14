更新版 1-中国公开市场：正回购利率一个月内再下调，宽松力度续加码

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路透上海10月14日 - 继国庆长假前刚刚放松房贷政策之后，中国央行宽松政策基调继续加码；时隔近一个月后，央行公开市场正回购利率再次下调10bp（基点）。市场人士表示，继上次调降正回购利率之后，货币市场资金利率节节走低，央行随行就市再次调降尚属情理之中。

他们并认为，目前监管层稳步降低融资成本的意图仍很明显，进一步托底保障宏观经济运行的目标并未改变。

央行公开市场今日进行200亿元人民币正回购操作，期限14天，中标利率3.4%，较上周调降10bp。央行正回购利率上一次调降是在9月18日，从3.7%下调到3.5%。据路透计算，本周公开市场将有200亿正回购及200亿元央票到期，均为周二到期，共计投放资金400亿元。

“市场资金价格往下走，正回购利率也往下走了，也算随行就市吧，”上海一券商交易员表示，操作量200亿的参考意义不大，近期都是维持这个量。

南京证券固定收益分析师杨浩认为，虽然在目前这个时点找不到迫切调降正回购利率的理由，略超市场预期，但是宏观政策基调大方向仍是为了降低社会融资成本；当前来看，公开市场回购利率的影响力明显高于过往。

继长假前央行放松房贷后，央行此举亦意味着为房地产政策提供更多保障，"只有银行负债端成本下降，资产端利率包括房贷才能下来,"他称。

在央行正回购利率调降之后，现券市场及IRS(利率互换)应声回落，现券短端收益率及IRS降低约10bp(基点),而现券长端金融债收益率降幅略逊，约5bp(基点)。

受到期资金量攀升扰动，上周央行公开市场转向净投放260亿元人民币。业内人士认为，近期稳增长力道再加码，但实效有待检验，加之市场预期美联储升息时机或推后，短期中国货币政策偏宽松基调仍将不改。

央行和银监会9月底宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。分析师们指出，在稳楼市就是稳经济的大背景下，房贷政策的松动无疑对稳定楼市预期和房价都有正面支撑，亦有助于四季度中国经济的走稳和全年目标的完成。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完)

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 200

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 200

正回购到期 200

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

待定

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