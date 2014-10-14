永安期货：沪铜价格短期有望走强，受低库存支撑

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
以下内容节选自10月14日的《期货日报》：
国庆长假后，铜价延续前期振荡下跌走势。截至昨日收盘，沪铜主力1412合约收于47850元/吨。自7月初开启此轮跌势以来，铜价的下跌并不顺畅。这主要是由国际市场流动性利空因素和基本面利多因素博弈所致。后期这两方面因素仍将持续影响铜价，铜价仍将偏弱运行，但下跌过程极其曲折，不排除会出现反弹行情。
精铜消费方面，国内表现相对强劲。在国内铜消费行业中，空调产量同比增长10%，发电设备产量同比增长13%，电线电缆产量同比增长4.6%，变压器产量同比增长6%，汽车产量同比增长10%。虽然各用铜行业增速并不算很高，但都保持着稳定增速。房地产中与有色金属关系紧密的指标——施工面积、竣工面积和销售面积总体仍向好。尽管市场预期房地产市场仍将走弱，但短期内在房贷松绑政策的影响下，市场信心有望得到提振。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。