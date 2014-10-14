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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 09:55 BJT

永安期货：沪铜价格短期有望走强，受低库存支撑

以下内容节选自10月14日的《期货日报》：

国庆长假后，铜价延续前期振荡下跌走势。截至昨日收盘，沪铜主力1412合约收于47850元/吨。自7月初开启此轮跌势以来，铜价的下跌并不顺畅。这主要是由国际市场流动性利空因素和基本面利多因素博弈所致。后期这两方面因素仍将持续影响铜价，铜价仍将偏弱运行，但下跌过程极其曲折，不排除会出现反弹行情。

精铜消费方面，国内表现相对强劲。在国内铜消费行业中，空调产量同比增长10%，发电设备产量同比增长13%，电线电缆产量同比增长4.6%，变压器产量同比增长6%，汽车产量同比增长10%。虽然各用铜行业增速并不算很高，但都保持着稳定增速。房地产中与有色金属关系紧密的指标——施工面积、竣工面积和销售面积总体仍向好。尽管市场预期房地产市场仍将走弱，但短期内在房贷松绑政策的影响下，市场信心有望得到提振。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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