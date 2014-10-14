澳洲经济指标总览--10月14日

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
经济指标 时段 最新值 前月(季) 下次公布时 值 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 11月4日 商品及服务收支(亿澳元) 8月 逆差7.87 逆差13.59 出口(较前月) -2% +1% 进口(较前月) -3% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 11月4日 (较前月) 8月 +0.1% +0.4% 就业市场(经季节调整) 11月6日 就业人口(较前月变动,万人) 9月 -2.97 +12.1 全职就业人口(较前月变动,万人) +2.16 +1.43 失业率 6.1% 6.1% 就业参与率 64.5% 65.2% 消费者物价指数(CPI) 10月22日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +3.0% +2.9% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.9% +2.6% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.7% +2.7% 国际贸易价格指数 10月30日 进口物价(较前季) 第二季 -3.0% +3.2% 出口物价(较前季) -7.9% +3.6% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月2日 经常帐收支 第二季 赤字137 赤字78 商品与服务贸易收支 顺差46.91 顺差35.91 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月3日 (较前季) 第二季 +0.5% +1.1% (较上年同期) +3.1% +3.5% (完)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。