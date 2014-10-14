新闻稿：雅居乐董事长被检方控制具有负面信用影响--穆迪

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
(以下中文新闻稿由穆迪提供，为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。)
香港，2014年10月13日— 穆迪投资者服务公司表示，雅居乐地产控股有限公司 (Ba3，列入下调的复评名单) 董事长被中国昆明市检察院执行“指定居所居住的措施”，这对该公司具有负面信用影响。
雅居乐 的评级仍在下调复评名单之列。
穆迪副总裁/高级分析师何卓荣称：“我们关注雅居乐4.75亿美元银行贷款的再融资风险及其董事长被检方控制的消息。”
穆迪对雅居乐的复评将侧重于该公司能否： (1)安排境外现金和新的境外贷款，偿还2014年12月到期的4.75亿美元银行贷款； (2) 完成其合约销售目标； (3) 发行股票以降低其债务杠杆率； (4) 稳定管理层。
穆迪指出，雅居乐证实截至2014年10月10日，该公司并未仅因董事长被控制或股票停牌而违反任何贷款和证券合约条款。
继2014年10月3日停牌后，雅居乐的股票于10月13日恢复交易。
上述评级所采用的主要评级方法为2009年3月发布的《全球住房建造业评级方法》 (Global Homebuilding Industry Methodology) 。关于该评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。
雅居乐地产控股有限公司是中国大型房地产开发商之一，主要面向中高端市场。该公司于2005 年在香港联交所上市。
截至2014年8月26日，该公司的创始人家族陈氏家族持有公司63.75%的股权。(完)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
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