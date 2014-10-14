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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 09:59 BJT

金石期货：高库存将令郑商所棉花期货上行空间受限

以下内容节选自10月14日的《期货日报》：

往年这个时候，国内新棉已经大量上市，但今年由于新疆棉花直补政策的实施，棉农与轧花厂的僵持和博弈使集中上市时间延后。国庆长假前曾一度“疯狂”上涨的郑棉，近几日维持小幅振荡走势。在当前棉市“青黄不接”的情况下，棉价上行艰难，后期随着新棉的大量上市，郑棉有可能会再跌。

中国棉花市场的供需格局与全球市场类似。2014/2015年度，棉花产量预测为664.1万吨，较上一年度调降49万吨；消费量827.4万吨，较上一年度调增76.2万吨；进口量152.4万吨，较上一年度大幅调降155.1万吨。折算下来，新年度中国棉花市场动态供应可能短缺10.9万吨。但是，上一年度棉花期末库存1,300多万吨，远超国内一个年度的消费量。高库存将持续压制棉价上行。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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