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亚洲 | 2014年 10月 14日 星期二 10:08 BJT

日本股市：日经指数挫跌至两个月新低，全球经济疑虑掀起波澜

出口股因日圆升值而领跌；同时油价下跌损及日本国际石油开发帝石 等石油类股。

“一周前，大家还在谈论着美国升息速度。但周末的G20会议，焦点却是欧洲是否可能削弱美国经济成长，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

“美国股市是否将进入长期修正是一大隐忧。如果真是如此，日本市场可能会跟进。”

交易员表示，近期技术支撑位在14,753点，此为8月8日以来最低盘中水准。

东证股价指数 大跌1.7%至1,221.43点，JPX-日经400指数 跌1.6%至11,123.11点。(完)
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